السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نقابة معلمي بني سويف تنظم مؤتمرا لدعم الرئيس السيسى لفترة جديدة

مؤتمرا لدعم الرئيس
مؤتمرا لدعم الرئيس السيسى لفترة جديدة

عقدت نقابة المعلمين بمركز ومدينة ناصر ببني سويف برئاسة عبدالعظيم الحميلي نقيب معلمي ناصر مؤتمر عام للمعلمين بناصر، لتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، والذى تم تنظيمه بالساحة الشعبية، وسط حضور حاشد من المعلمين بمركز ناصر، معلنين تأييدهم ودعمهم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي، رافعين شعار استكمال بناء الجمهورية الجديدة، واستمرار عجلة التنمية والحفاظ على مكتسبات الدولة واستقرارها.

وذلك بمشاركة مصطفى الديب نقيب المعلمين بالمحافظة، وعلى يوسف رئيس مدينة ناصر،والدكتورة نبيلة فتحي مدير إدارة ناصر التعليمية، ونقباء المراكز وشعبان عكاشة وكيل وزارة التربية والتعليم الأسبق القمص باسليوس الانبا بولا وكيل دير الانبا بولا القمص فام الانطوني وكيل دير القديس العظيم، الانبا انطونيوس، والقمص يؤانس مسيحة راعي كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بناصر، وجميع قيادات نقابة المعلمين على مستوى المحافظة.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني في غزة، وعرض لإنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ورحب عبدالعظيم الحميلي نقيب معلمي ناصر بالحضور، ثم سلط الضوء على ما تمر به الدولة المصرية من تحديات، كما لا يغفل على أحد وجود المتربصين بالدولة المصرية من قوى الشر سواء داخليًا أو خارجيًا، وسط كل هذا يبرز دور المعلمين كحملة مشاعل النور، وحائط صد قوي لمواجهة الشائعات وإنارة العقول لتوعية المواطنين بحروب الجيل الرابع والخامس والتي تتخذ من الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقال مصطفى الديب نقيب المعلمين: نحن المعلمون لم نتخلف في يوم من الأيام عن نداء الوطن، والآن دورنا جميعًا لنتكاتف ونواجه تلك التحديات،مؤكدا على دعم المعلمين الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بهدف استمرار عجلة التنمية، واستكمال المشروعات القومية التي بدأت منذ تولى الرئيس المسئولية عام 2014.

وقال إن المعلمين في جميع المحافظة يؤيدون الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة بكل قوتهم لأسباب لا ينكرها إلا جاحد أو غافل، فانجازات الرئيس لا تخطئها عين، واستطاع الرئيس السيسى دحر الجماعات الإرهابية والمتطرفة وجفف منابع الإرهاب وقضى على مخاطره، واستعاد لمصرنا الحبيبة الأمن والأمان، هو الأقدر على قيادة دفة الوطن خلال المرحلة المقبلة.

مؤتمرا لدعم الرئيس السيسى لفترة جديدة

مؤتمرا لدعم الرئيس السيسى لفترة جديدة
مؤتمرا لدعم الرئيس السيسى لفترة جديدة
مؤتمرا لدعم الرئيس السيسى لفترة جديدة
مؤتمرا لدعم الرئيس السيسى لفترة جديدة
مؤتمرا لدعم الرئيس السيسى لفترة جديدة
مؤتمرا لدعم الرئيس السيسى لفترة جديدة
بني سويف ناصر المعلمين الرئيس السيسي مؤتمر حاشد

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