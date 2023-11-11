السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

140 محضر مخالفات بالأسواق والمخابز خلال أسبوع في بني سويف

الرقابة على الأسواق
الرقابة على الأسواق والمحلات

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكل صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 5 حتى 10 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

التقرير الأسبوعي لجهود "التموين" في بني سويف

وأسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 96 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 26 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 17 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 16 محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 10 محضرًا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، 14 محضر لعدم صرف بون للمواطنين، و5 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، ومحضرًا لعدم وجود ميزان معتمد، بجانب محضرين للتوقف الكلي عن الإنتاج و6 محاضر للتصرف في 475 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم.

في حين تم تحرير 3 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، 11محضرًا  للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.

أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 2 محضر للمسئولين عن محلات بيع المواد الغذائية لحيازة وعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على 100كجم شيبسي، 30كجم سردين،  كما تم تحرير محضرًا لحيازة وبيع سلع مدعمة والمخصصة لمستحقي الدعم، وتم التحفظ على المضبوطات، و14 محضرًا لمحلات جزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية و8 محاضر للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين، و5 محاضر للذبح خارج المجازر الحكومية، ومحضر لحيازة أكثر من 2 طن ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير محضرًا لتجميع مواد بترولية ومزاولة نشاط بدون ترخيص للمسئولين عن طلمبات وقود غير مرخصة وغير حاصلة على موافقة الهيئة  العامة للبترول للعمل في مجال المواد البترولية وتم التحفظ على 400 لتر مواد بترولية، والعرض على جهات التحقيق المختصة.

بني سويف التموين البترول حملات المضبوطات

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