السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

"قدوتي وسندي".. ماذا قال محمد محمود عبد العزيز في ذكرى رحيل "الساحر"

محمد محمود عبدالعزيز
محمد محمود عبدالعزيز رفقة والده الكبير الراحل

حرص النجم والمنتج محمد محمود عبد العزيز، على إحياء ذكرى رحيل والده النجم الكبير الساحر محمود عبد العزيز، السابعة والتي تحل غدا الأحد الموافق 12 نوفمبر.

محمد محمود عبد العزيز يزور قبر والده في الذكرى السابعة لرحيله

وزار عبد العزيز، قبر والده وحرص على قراءة القرآن، بمدافن أم كبيبة بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية وهى مقابر أسرة الفنان الراحل بمحافظة الإسكندرية.

 

وكتب محمد محمود عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “غدًا ١٢ نوفمبر الذكرى السنوية السابعة للسند والضهر والغالى والحبيب، أبويا وابنى وأخويا وصاحبى واستاذى ومعلمى وقدوتى.. ألم - اشتياق - راحة نفسية”.

وأضاف عبد العزيز: “أحاسيس متضاربة ومجتمعة فى نفس اللحظة بداخلى فى مكان لا يوجد به سوى الحقيقة الوحيدة فى هذه الحياة وهى (الموت)”.

الجمهور يدعو للساحر محمد محمود عبد العزيز فى ذكرى رحيله

وحرص على الدعاء لوالده قائلا: "اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدينا إليك يا أرحم الراحمين، اللهم لا تردنا إليك إلا وانت راضى عنا، اللهم باعد بيننا وبين كل ما لا يرضيك وقربنا من كل ما يرضيك..اللهم اغفر وارحم كل من سبقونا من أحبائنا اليك، اللهم صبر كل أب وكل أم وكل طفل فى فلسطين وساندهم وانصرهم انت المنتقم الجبار وارحم من رحل منهم اليك يا رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم(اسألكم الفاتحه والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا).

 

وبمجرد كتابة المنشور انهالت التعليقات من جمهوره ومحبيه متمنين لوالده الرحمة والمغفرة وله ولأهله بالصبر والسلوان.

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