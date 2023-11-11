السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

التصوير بداية العام الجديد.. أحمد مراد: تحويل رواية "موسم صيد الغزلان" لفيلم سينمائي

الكاتب أحمد مراد
الكاتب أحمد مراد

قال الكاتب أحمد مراد، إنَّه حوّل رواية “موسم صيد الغزلان” إلى سيناريو، وانتهى تمامًا من كتابته، لتبدأ شركة الإنتاج في التعاقد مع الأبطال الذين من المقرر أن يقوموا ببطلة الفيلم، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز.

 

ومن المقرر أن يتم تصوير فيلم "موسم صيد الغزلان"، الذي يحمل اسم الرواية ذاتها، في شهر يناير المقبل من العام الجديد لعام 2024، وتدور أحداث  الفيلم في فترة 2061 وستكون تجربة مختلفة عن الأعمال التي قدمتها من قبل. 

 

عدد الروايات التي حوّلها الكاتب أحمد مراد لأفلام سينمائية

وتعد رواية "موسم صيد الغزلان"  هي سادس أعمال "مراد" للسينما، بعد أولى تجاربه مع روايته الفيل الأزرق التي تحولت إلى فيلم سينمائى عام 2014، وفيلم الأصليين 2017، وفيلم "تراب الماس" 2018، وفيلم "الفيل الأزرق 2" 2019، وأخيرًا رواية 1919 والتي تحولت إلى فيلم بعنوان "كيرة والجن" وحققت كل هذه الروايات بعد تحويلها لأفلام سينمائية نجاح كبير وحصدت العديد من المشاهدات.

 

 

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