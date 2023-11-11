برلمانية: كلمة الرئيس السيسى فى قمة الرياض تؤكد موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

قالت الدكتورة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة العربية الإسلامية بالرياض، جاءت قوية وتضمنت استعراضًا للموقف المصري تجاه ما يحدث في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موضحة أن الرئيس السيسي، أكد أن القمة غير عادية؛ لأنها تأتي في توقيت صعب على القضية الفلسطينية.

وأشارت "نبيه"، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن كلمة الرئيس السيسي تؤكد موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية والداعم لها والرافض للتهجير القسري للفلسطينيين لما يمثله ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية.

وأكدت "نبيه"، أن دعوة الرئيس السيسي، في كلمته بضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة بلا قيد ولا شرط، مشيرة كذلك إلى التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع بناءً على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.