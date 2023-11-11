"مدينة السيارات".. إنجاز جديد للدولة المصرية لتنمية الصناعة المحلية

يعد إنشاء مدينة لصناعة السيارات له أهمية كبيرة من العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

وترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز الآثار الإيجابية لإنشاء مدينة لصناعة السيارات في مصر في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة الوطنية.

توفير فرص العمل

قال المهندس إبراهيم المناسترلي رئيس هيىة الرقابة الصناعية السابق، إن صناعة السيارات تعزز من فرص العمل المحلية بشكل كبير، ويتطلب إنشاء مدينة لصناعة السيارات وجود مجموعة واسعة من المهارات والتخصصات المختلفة، مثل المهندسين والفنيين والعمال المهرة وغيرهم، وهذا يعني توفير فرص عمل للعديد من الأشخاص في المنطقة.

تنشيط الاقتصاد المحلي

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن صناعة السيارات تعتبر من الصناعات الكبرى التي تسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي، وإنشاء مدينة لصناعة السيارات يعني وجود مجمع صناعي كبير يستخدم الموارد المحلية، ويعمل على توفير السلع والخدمات المحلية، ويزيد ذلك من الإنتاجية، ويعزز الدخل الاقتصادي للمنطقة.

تطوير التكنولوجيا والابتكار

وأوضح أن صناعة السيارات تعد من الصناعات التكنولوجية المتقدمة، وإنشاء مدينة لصناعة السيارات يشجع على تطوير التكنولوجيا والابتكار في هذا المجال، بما في ذلك تطوير السيارات الكهربائية والمستدامة، وتحسين أنظمة القيادة الذاتية والأمان يمكن أن يؤدي هذا إلى تعزيز القدرات التكنولوجية للمنطقة وزيادة تنافسيتها على المستوى العالمي.

وأكد أن العديد من صناعات السيارات تسعى للمساهمة في الحفاظ على البيئة وتقليل تأثيرها السلبي. يمكن أن تلعب مدينة صناعة السيارات دورًا مهمًا في تحقيق هذه الأهداف من خلال تعزيز تطوير وإنتاج السيارات الكهربائية والهجينة والمستدامة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمدينة أن تتبنى أنظمة إدارة النفايات البيئية المبتكرة وتقنيات تنقية الهواء والمياه للحد من التلوث والتأثير البيئي السلبي.

تعزيز التعاون والتكامل الاجتماعي

وأشار إلى أن العديد من العمال والموظفين يعيشون في مدينة صناعة السيارات في المنطقة المحيطة بها. يمكن أن تؤدي هذه العلاقة القريبة بين العاملين إلى تعزيز التعاون والتكامل الاجتماعي في المجتمع المحلي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات المصنعة للسيارات أن تسهم في رعاية المشاريع المجتمعية والتنمية المستدامة في المنطقة، مما يعزز جودة الحياة والرفاهية العامة للسكان المحليين.

تعزيز الصادرات وتقوية الاقتصاد الوطني

وأكد أن إنشاء مدينة لصناعة السيارات يمكن أن يؤدي إلى زيادة الصادرات وتعزيز الاقتصاد الوطني. يمكن لصناعة السيارات أن تكون قطاعًا رئيسيًا في الصادرات، حيث يمكن تصدير السيارات المصنعة إلى الأسواق العالمية، ويمكن أن يؤدي زيادة الصادرات إلى تحقيق فائض تجاري.