الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادي عن صناعة السيارات: “مصر تتابع التغير العالمي نحو تكنولوجيا جديدة”

سيارات
سيارات

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن “مصر تتابع التغير العالمي نحو تكنولوجيا جديدة، والتي تخص صناعة السيارات والأتوبيسات الكهربائية، موضحا أن هذا التحول له دور في طريقة الصناعة المستقبلية وخلق فرص عمل في القطاع الصناعي والخدمي”.

مصر تتابع التغير العالمي نحو تكنولوجيا جديدة 

وتابع، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “إكسترا نيوز” الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن مصر تريد أن يكون لها مكانة في منظومة الكهرباء الجديدة، خاصة وأنها تتميز بالحد من التلوث البيئي وتقليل فاتورة الواردات من المنتجات البترولية، وكل هذا يدفع مصر إلى السعي أن يكون لها دور رائد في هذه المنظومة، خاصة وأن لديها سوق كبير تحتاج لهذه السيارات لربط فكرة التصنيع مع تطوير فكرة احتياجات المنتج المحلي والحفاظ على البيئة.

وأضاف، أن فكرة السيارات والأتوبيسات الكهربائية جاءت من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه إلى جلب هذه الصناعة في مصر وتحفيز المستثمرين، فيما قامت الحكومة بعدة إجراءات متعلقة بتيسير استيراد من هذا النوع السيارات من الخارج، مما يوضح أهمية المنتج المحلي الصنع.

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