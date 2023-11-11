"شباب الأعمال" توقع اتفاقا مع غرفة تجارة هونج كونج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وقعت الجمعية المصرية لشباب الأعمال (EJB) اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة هونج كونج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقع الاتفاقية المهندس بسام الشنواني رئيس مجلس ادارة الجمعية والسفير عمرو الحناوي رئيس الغرفة.

تعزيز سبل التعاون والتبادل التجاري بين مصر وهونج كونج

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز سبل التعاون والتبادل التجاري واكتشاف الفرص أمام رجال الأعمال في مصر وهونج كونج.

وأكد المهندس بسام الشنواني رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن التعاون مع غرفة هونج كونج يمثل فرصة كبيرة لبحث كيفية الاستثمار المشترك وفتح افاق جديدة للمستثمرين الراغبين في التجارة في افريقيا عبر مصر كنافذة وبوابة للاستثمار في إفريقيا والمنطقة العربية.

وقال الشنواني إن هذا التعاون يمثل انفتاح ورؤية جديدة للاتجاه نحو دول الشرق وما تمثله من فرص تجارة جديدة واقتصاديات، من المهم ان نكون جزء منها واكتشافها وهو ما يمكننا من التواجد بقوة وعمل تجارة بينية وشراكات مختلفة.

مصر نافذة وبوابة الاستثمار لأفريقيا

فيما أكد محمد أبو باشا الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الجمعية تجهز لتشكيل وفد من الشركات الأعضاء في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية؛ لبحث فرص التصدير والاستيراد وتنمية الصادرات المصرية وعمل لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين.

وأوضح أهمية التعاون مع غرفة تجارة هونج كونج في الترويج لفرص جديدة للشركات المصرية في الأسواق العالمية وإقامة شراكات دولية في دول المنطقة لزيادة فرص الاستثمار المشترك وجذب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة وإتاحة الفرصة للتعاون الثنائي في أسواق افريقيا والمنطقة.

شهد توقيع الاتفاقية محمد ابو باشا الأمين العام للجمعية وسلمي القديم ومحمد صباح من أعضاء مجلس الإدارة والعديد من الأعضاء الذين يمثلون قطاعات الزراعة والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية وصناعة الملابس والغزل والنسيج ومجال الاستشارات والنقل والصناعات اليدوية والحرفية.