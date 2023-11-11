السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس حزب الاتحاد: الرئيس السيسي قدم مسارا لسلام دائم خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية

رضا صقر
رضا صقر

أكد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقمة العربية الإسلامية المشتركة، قدمت مسارًا لسلام دائم في المنطقة، والذي لن يتأتى إلا من خلال إنفاذ الحل العادل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال بما يليق بإنسانيتنا و يتسق مع ما ننادي به من قيم العدل والحرية واحترام الحقوق جميعها، كما أكد الرئيس السيسي.

 وأضاف "صقر" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ أن الرئيس السيسي عبر عن رؤية مصر التي يقع على عاتقها عبء القضية الفلسطينية، وهو عبء يفرضه عليها التاريخ والعروبة وأواصر الأخوة التي تجمع مصر بالشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرًا إلى أن كلمة مصر بالقمة العربية كانت واضحة وجلية وصريحة للمجتمع الدولي الذي يجب أن يتحمل مسؤولياته في هذا التوقيت الحرج الذي يهدد باتساع نطاق الحرب في ظل طول أمد الصراع في فلسطين.

 كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية الإسلامية عكست موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية 

 وشدد رئيس رئيس حزب الاتحاد على ضرورة العمل بالمطالب التي قدمتها مصر للمجتمع الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، حتى لا تتسع رقعة الصراع في المنطقة، والتي تتضمن الوقف الفوري لإطلاق النار بلا قيد أو شرط ووقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري، وضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني الشقيق، وضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية، والتوصل إلى صيغة لتسوية الصراع بناء على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، واجراء تحقيق دولي في كل ما تم من انتهاكات ضد القانون الدولي. 

وأشار رضا صقر إلى أنه يجب أن يتوقف هذا العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وأن تتخذ الدول العربية والإسلامية موقفًا حاسمًا لتحقيق هذا الأمر، والعمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة، فكما بين الرئيس السيسي فالدول العربية قدمت مبارات قوية وحان وقت اتخاذ خطوات فعلية لتحقيق حلم الشعب الفلسطيني.

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