السبت 11 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"نقل النواب": كلمة الرئيس السيسي بقمة الرياض الطارئة حملت رسائل مهمة للعالم

علاء عابد
علاء عابد

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقمة العربية الإسلامية بالرياض لدعم القضية الفلسطينية، حملت العديد من الرسائل للعالم باستمرار دعم مصر للقضية الفلسطينية.

وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن حديث الرئيس السيسي، جاء دقيقًا وحاسمًا لدعم القضية الفلسطينية، مضيفًا: "ندعم الرئيس السيسي في كل كلمة قالها بشأن القضية الفلسطينية".

ضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار

وشدد رئيس لجنة النقل والمواصلات بالنواب، على ضرورة تبني رؤية الرئيس السيسي بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع بلا قيد أو شرط، ووقف كل الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان خارج أرضهم، مشددًا على ضرورة وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن القمة العربية الإسلامية جاءت استكمالًا لقمة القاهرة للسلام، حيث كشفت أمام العام طبيعة الاحتلال الإسرائيلي الدموي ووضعت المؤسسات الدولية والقوى الكبرى أمام ضميرها الإنساني.

كلمة الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي القمة العربية الإسلامية القضية الفلسطينية دعم مصر التهجير القسرى

مواد متعلقة

برلمانى: كلمة الرئيس تضمنت إدانة واضحة لسياسات العقاب الجماعى التى يقوم بها الاحتلال

طارق عبدالعزيز: كلمة الرئيس السيسى فندت الأزمة ووضعت الحلول الجذرية للقضية الفلسطينية

"صحة الشيوخ": مشاركة الرئيس السيسى بقمة الرياض الطارئة مهمة سياسيًا واستراتيجيًا

برلمانية: المصريون لديهم إصرار على الاحتشاد بالانتخابات لدعم الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

مصر سعت فى مسار السلام لعقود.. الرئيس السيسى يوجه رسالة للقوى الدولية الفاعلة من "قمة الرياض"

الولايات المتحدة على صفيح ساخن.. هل تتوقف الإدارة الأمريكية عن دعم إسرائيل؟

"الحرية المصرى": كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية- الإسلامية تضمنت رسائل قوية

تيك توكر أمريكية تعتنق الإسلام بسبب أحداث غزة

كولر يعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة الجونة.. وموديست يقود الهجوم الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

د. منى حلمى

أخلاق عالمية جديدة

ماجد حبته

قمة التضامن مع فلسطين

صفاء النجار

هرموبوليس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «2-3»

سارة شريف

خطة الخروج

أميرة ملش

رسائل لمَن لا يفهمون الموقف المصرى

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس