"نقل النواب": كلمة الرئيس السيسي بقمة الرياض الطارئة حملت رسائل مهمة للعالم

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقمة العربية الإسلامية بالرياض لدعم القضية الفلسطينية، حملت العديد من الرسائل للعالم باستمرار دعم مصر للقضية الفلسطينية.

وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن حديث الرئيس السيسي، جاء دقيقًا وحاسمًا لدعم القضية الفلسطينية، مضيفًا: "ندعم الرئيس السيسي في كل كلمة قالها بشأن القضية الفلسطينية".

ضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار

وشدد رئيس لجنة النقل والمواصلات بالنواب، على ضرورة تبني رؤية الرئيس السيسي بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع بلا قيد أو شرط، ووقف كل الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان خارج أرضهم، مشددًا على ضرورة وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن القمة العربية الإسلامية جاءت استكمالًا لقمة القاهرة للسلام، حيث كشفت أمام العام طبيعة الاحتلال الإسرائيلي الدموي ووضعت المؤسسات الدولية والقوى الكبرى أمام ضميرها الإنساني.