السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس طاجيكستان: لا حل عسكريًا للقضية الفلسطينية بل إقامة دولة على حدود 67

رئيس جمهورية طاجيكستان
رئيس جمهورية طاجيكستان

قال الرئيس إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان، إن الوضع اليوم في قطاع غزة يؤكد أنه لا يوجد حل عسكري للقضية الفلسطينية، بل الحل الحقيقي هو في ضمان الحل الشامل والدائم بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف الرئيس الطاجيكي، اليوم السبت، خلال كلمته بـ القمة العربية الإسلامية الطارئة بشأن غزة: "إننا ندين بشدة الهجوم على المنشآت المدنية في غزة ما أدى إلى مقتل عدد كبير من الأشخاص".

ودعا رئيس جمهورية طاجيكستان، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، أن يراقبوا بشكل صارم تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بفلسطين.

القمة العربية الإسلامية في الرياض

وتستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض؛ لبحث الأوضاع في غزة واستمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني منذ أكتوبر الماضي، وذلك بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من قادة الدول العربية والإسلامية.

وصرَّح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي، في القمة العربية الإسلامية استمرارًا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيانٍ لها مساء أمس الجمعة: "استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية) بشكلٍ استثنائي في الرياض اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر 2023".

غزة القضية الفلسطينية الدولة الفلسطينية القدس الشرقية حدود 1967 القمة العربية الإسلامية

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