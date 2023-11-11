رئيس الوزراء: وقف 53 ألف بطاقة تموين لمخالفين بالبناء على أراض زراعية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متابعته إزالة التعديات على أراضي الدولة بشكل يومي مع وزير التنمية المحلية، مشددا على أنه لن يكون هناك أي تهاون في هذا الأمر، ولا يعتقد البعض أنه من الممكن أن تتغاضى الدولة عن ذلك الملف خلال فترات الانتخابات، لافتا إلى وقف ٥٣ ألف بطاقة تموين لمخالفين بالبناء على أراض زراعية، كونها ملكا للجميع ولن يتهاون أو يسامح في التعدي عليها.

وعبر رئيس الوزراء عن سعادته بزيارة محافظة الفيوم اليوم، رفقة وزراء التموين والصحة والإسكان والتنمية المحلية ومحافظ الفيوم.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء الجولة، إنهم حريصون على تفقد المشروعات ذات الأولوية لخدمة المواطنين، مؤكدا تشديده على محافظ الفيوم بضرورة متابعة تشغيل مركز السيطرة لاستمراريته، مشيرا إلى تفقد المنصة الخاصة بالحرف اليدوية، وأن هناك توجه من الدولة بإتاحة معارض دائمة لهذه الحرف.

تفقد مشروعات حياة كريمة

وتابع: “كنت حريصا على زيارة مركز يوسف الصديق وتفقد مشروعات حياة كريمة هناك، وهناك تفقدنا محطات صرف صحي ونقط إسعاف ومحطة توزيع الكهرباء، وتعمدت النزول إلى هناك للتحدث مع المواطنين، حيث يتواجد هؤلاء فى أطراف المحافظة، والوصول لأقرب مستشفى يتطلب الانتقال عشرات الكيلومترات، ومن خلال مبادرة حياة كريمة سيكون هناك خدمات كاملة لكافة المواطنين بالمركز”.

واستطرد: “أيضا، نحن هنا اليوم أمام بحيرة قارون ونعمل منذ عامين لتخفيف نسبة الملوحة ومستوى التلوث الذي انخفض كثيرا وأتابعه بنفسي بشكل دوري”، مشيرا إلى أنه طلب حصرا كاملا لكافة المنشآت المنشأة على البحيرة وفحصها بشكل سريع.

وتفقد رئيس الوزراء مشروع إنشاء نقطة إسعاف الريان، واستمع إلى شرح من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الذي أشار إلى أن الوحدة مزودة بسيارتي إسعاف مجهزتين، وجار الانتهاء منها وتسليمها قريبا لبدء العمل والتشغيل، وتخدم قرى الريان، والحامولي، وحنا حبيب، بإجمالي نحو 40 ألف نسمة.