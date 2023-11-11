السبت 11 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء: وقف 53 ألف بطاقة تموين لمخالفين بالبناء على أراض زراعية

جولة رئيس الوزراء
جولة رئيس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متابعته إزالة التعديات على أراضي الدولة بشكل يومي مع وزير التنمية المحلية، مشددا على أنه لن يكون هناك أي تهاون في هذا الأمر، ولا يعتقد البعض أنه من الممكن أن تتغاضى الدولة عن ذلك الملف خلال فترات الانتخابات، لافتا إلى وقف ٥٣ ألف بطاقة تموين لمخالفين بالبناء على أراض زراعية، كونها ملكا للجميع ولن يتهاون أو يسامح في التعدي عليها.

وعبر رئيس الوزراء عن سعادته بزيارة محافظة الفيوم اليوم، رفقة وزراء التموين والصحة والإسكان والتنمية المحلية ومحافظ الفيوم.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء الجولة، إنهم حريصون على تفقد المشروعات ذات الأولوية لخدمة المواطنين، مؤكدا تشديده على محافظ الفيوم بضرورة متابعة تشغيل مركز السيطرة لاستمراريته، مشيرا إلى تفقد المنصة الخاصة بالحرف اليدوية، وأن هناك توجه من الدولة بإتاحة معارض دائمة لهذه الحرف.

تفقد مشروعات حياة كريمة

وتابع: “كنت حريصا على زيارة مركز يوسف الصديق وتفقد مشروعات حياة كريمة هناك، وهناك تفقدنا محطات صرف صحي ونقط إسعاف ومحطة توزيع الكهرباء، وتعمدت النزول إلى هناك للتحدث مع المواطنين، حيث يتواجد هؤلاء فى أطراف المحافظة، والوصول لأقرب مستشفى يتطلب الانتقال عشرات الكيلومترات، ومن خلال مبادرة حياة كريمة سيكون هناك خدمات كاملة لكافة المواطنين بالمركز”.

واستطرد: “أيضا، نحن هنا اليوم أمام بحيرة قارون ونعمل منذ عامين لتخفيف نسبة الملوحة ومستوى التلوث الذي انخفض كثيرا وأتابعه بنفسي بشكل دوري”، مشيرا إلى أنه طلب حصرا كاملا لكافة المنشآت المنشأة على البحيرة وفحصها بشكل سريع.

txt

مدبولى يتابع تشغيل عدد من مشروعات حياة كريمة بالفيوم

txt

مدبولى: "حياة كريمة" أهم البرامج التنموية التى تتبناها الدولة.. ونحرص على سرعة تشغيل المشروعات المُنفذة

وتفقد رئيس الوزراء مشروع إنشاء نقطة إسعاف الريان، واستمع إلى شرح من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الذي أشار إلى أن الوحدة مزودة بسيارتي إسعاف مجهزتين، وجار الانتهاء منها وتسليمها قريبا لبدء العمل والتشغيل، وتخدم قرى الريان، والحامولي، وحنا حبيب، بإجمالي نحو 40 ألف نسمة.

رئيس مجلس الوزراء بحيرة قارون حياة كريمه التنمية المحلية بطاقة تموين أراضي زراعية إزالة التعديات

مواد متعلقة

مدبولى يتابع تشغيل عدد من مشروعات حياة كريمة بالفيوم

مدبولى: "حياة كريمة" أهم البرامج التنموية التى تتبناها الدولة.. ونحرص على سرعة تشغيل المشروعات المُنفذة

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

مصر سعت فى مسار السلام لعقود.. الرئيس السيسى يوجه رسالة للقوى الدولية الفاعلة من "قمة الرياض"

الولايات المتحدة على صفيح ساخن.. هل تتوقف الإدارة الأمريكية عن دعم إسرائيل؟

"الحرية المصرى": كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية- الإسلامية تضمنت رسائل قوية

تيك توكر أمريكية تعتنق الإسلام بسبب أحداث غزة

كولر يعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة الجونة.. وموديست يقود الهجوم الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

د. منى حلمى

أخلاق عالمية جديدة

ماجد حبته

قمة التضامن مع فلسطين

صفاء النجار

هرموبوليس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «2-3»

سارة شريف

خطة الخروج

أميرة ملش

رسائل لمَن لا يفهمون الموقف المصرى

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس