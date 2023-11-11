السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الرئيس السيسى وملك الأردن: لا استقرار فى المنطقة إلا بحل القضية الفلسطينية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني بن الحسين

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، في العاصمة السعودية الرياض، مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة.

وصرّح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وما يصاحب ذلك من استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية وإزهاق لأرواح العديد من المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأشار المتحدث الرسمي، في بيان، إلى توافق الرئيس السيسي وملك الأردن بشأن أهمية مواصلة تنسيق الجهود الحثيثة للدولتين لدفع المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته فيما يتعلق بانتهاج مسار التهدئة، وضمان وصول الخدمات والمساعدات الإنسانية المقدمة لأبناء قطاع غزة، مع التشديد على رفض تعريض الأبرياء في قطاع غزة لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير بما يخالف الالتزامات الدولية في إطار القانون الدولي الإنساني.

كما أكد الزعيمان الموقف الثابت لمصر والأردن في هذا الشأن؛ بأن تحقيق استقرار المنطقة لن يتأتى إلّا عن طريق تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية بمنظور متكامل، يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال حل القضية وفق مرجعيات الشرعية الدولية، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

عبدالفتاح السيسي ملك الاردن القمة العربية الإسلامية الرياض غزة السعودية القدس

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