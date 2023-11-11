السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في إنشاء ساحة انتظار الشاحنات بجوار كوبري النصر

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، سير العمل في إنشاء ساحة انتظار الشاحنات بجوار كوبري النصر بامتداد شارع عزمي والتي تستوعب أكثر من ٣٠ شاحنة، وذلك لاستيعاب وتنظيم تواجد السيارات ومنع الازدحام بهذه المنطقة الحيوية.

وأكد محافظ بورسعيد، أن ساحة الانتظار الجديدة تم إنشاؤها بالتوازي مع تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق والشوارع الحيوية بالمنطقة؛ لتحقيق السيولة المرورية والشكل الحضاري في المناطق التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، كما استعرض معدلات العمل التي شهدتها الساحة حتى الآن.

ووجَّه محافظ بورسعيد، بسرعة إنجاز الأعمال وتكثيف معدلات العمل وإنهاء المشروع في أقرب وقت نظرًا لأهمية هذه المناطق الحيوية والتي تخدم قطاع كبير من المواطنين من أهالي بورسعيد لتحقيق السيولة المرورية في حركة المواطنين والسيارات.

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
بورسعيد أطفال محافظة بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ساحة انتظار الطرق الحيوية

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