السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط صاحب محل يبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بحدائق القبة

ضبط متهم
ضبط متهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة محل كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، يقوم من خلاله ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل وتم ضبط (المدير المسئول) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط عدد 32 جهاز "ريسيفر" مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص.

وبمواجهته أقر بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع صاحب المحل بقصد تحقيق الربح المادى. 

وزارة الداخلية حقوق الملكية الفكرية مباحث المصنفات الشرطة المتخصصة فك شفرات القنوات الفضائية ريسيفر

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