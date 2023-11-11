ضبط متهم بقتل شخص فى الجيزة بسبب "توك توك"

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لاتهامه بالتعدي بالضرب بسلاح أبيض على آخر مما أسفر عن وفاته، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات باستقباله جثة "مالك كشك بقالة، مقيم بدائرة القسم" إثر إصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر.

وبالفحص تبيَّن حدوث مشاجرة بين طرف أول "المتوفى و3 أشخاص"، طرف ثان "4 أشخاص- لأحدهم معلومات جنائية" بسبب قيام الطرف الثاني بالتوقف بمركبة "توك توك" أمام الكشك ملك المجنى عليه ومضايقة المترددين وحدوث مشادة كلامية بينهما، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها أحد الأشخاص من الطرف الثاني على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة " فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة والأداة المستخدمة.