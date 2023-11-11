السبت 11 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهم بقتل شخص فى الجيزة بسبب "توك توك"

ضبط متهم
ضبط متهم

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لاتهامه بالتعدي بالضرب بسلاح أبيض على آخر مما أسفر عن وفاته، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات باستقباله جثة "مالك كشك بقالة، مقيم بدائرة القسم" إثر إصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر.

وبالفحص تبيَّن حدوث مشاجرة بين طرف أول "المتوفى و3 أشخاص"، طرف ثان "4 أشخاص- لأحدهم معلومات جنائية" بسبب قيام الطرف الثاني بالتوقف بمركبة "توك توك" أمام الكشك ملك المجنى عليه ومضايقة المترددين وحدوث مشادة كلامية بينهما، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها أحد الأشخاص من الطرف الثاني على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة " فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة والأداة المستخدمة.

اجهزة الامن التعدي بالضرب سلاح أبيض وزارة الداخلية جرح طعنى نافذ بالصدر

مواد متعلقة

مشاجرة تنتهى بمقتل شاب طعنًا بسلاح أبيض فى أكتوبر

ضبط المتهم بقتل طالب خلال مشاجرة بدمیاط

السجن المؤبد لعاطل قتل شخصا في مشاجرة بالإسكندرية

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

الولايات المتحدة على صفيح ساخن.. هل تتوقف الإدارة الأمريكية عن دعم إسرائيل؟

الرئيس السيسى يطالب بتنفيذ 6 مطالب أساسية لحل الأزمة فى غزة

تيك توكر أمريكية تعتنق الإسلام بسبب أحداث غزة

آخر تطورات الحالة الصحية للعامرى فاروق نائب رئيس نادى الأهلى

انهيار أسرة شريف شاكر أثناء تشييع جثمانه من مسجد حسن الشربتلي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

د. منى حلمى

أخلاق عالمية جديدة

ماجد حبته

قمة التضامن مع فلسطين

صفاء النجار

هرموبوليس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «2-3»

سارة شريف

خطة الخروج

أميرة ملش

رسائل لمَن لا يفهمون الموقف المصرى

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس