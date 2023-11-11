بعد تألقه في حكاية عيشها بفرحة.. هاني عادل يستعد لطرح عمل غنائي جديد

يستعد الفنان هاني عادل لتقديم اغنية جديدة للجمهور خلال أيام.

وقال هاني عادل في تصريحات خاصة لـ الدستور أن الأغنية الجديدة ستكون مفاجأة حيث يعكف حاليا على الانتهاء من وضع اللمسات النهائية عليها وسوف يقوم بالإعلان عنها عقب الانتهاء من تسجيلها بالكامل.

وأضاف أنه يعكف حاليا على مشروع غنائي متكامل مع فرقة وسط البلد.

وكانت فرقة وسط البلد قد تألقت مؤخرا بحفل غنائي ضمن فقرات برنامج sold out في موسمه الثاني تقديم الإعلامي محمود سعد.

يذكر أن الموسم الجديد من البرنامج يتم عرضه حصريًا على قناة ‏"CBC" فى تمام التاسعة مساء يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع ويستضيف نخبة من كبار نجوم الفن فى مصر والوطن العربى ويجوب خلاله محمود سعد فى جميع محافظات الجمهورية بحثًا عن حكايات جديدة ومختلفة لأماكن وشخصيات ملهمة، بجانب تقديمه لعدد من الحفلات والليالي الغنائية المتميزة.

ومن هؤلاء النجوم أحمد حلمى الذى كان فى لقاء جماهيرى فى البرنامج يوم 4 نوفمبر الماضى، ومن المقرر عرض حلقته خلال الفترة المقبلة، والموسيقار الكبير هانى شنودة يوم الاثنين الماضى، والنجم خالد النبوى الخميس الماضي، على مسرح معهد الموسيقى العربية، فضلا عن عرض المؤلفات الموسيقية لفؤاد ومنيب، كما استضاف مؤخرا الفنان سيد رجب، والمطربة لينا شاماميان.

مسلسل عيشها بفرحة

وتألق هاني عادل مؤخرا في حكاية “عيشها بفرحة” من حكايات مسلسل 55 مشكلة حب والتي عرضت خلال الأيام الماضية.

حيث جسد شخصية ممثل يدعى هادي نصار يرتبط بمساعدة المخرج التي تمر بظروف صحية خاصة بعد تعرضها لحادث ويمر الطوفان بالعديد من المعوقات ورفض المجتمع لعلاقتهم.

حكاية "عيشها بفرحة " من بطولة هبة مجدى، هاني عادل، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، نينا المغربى، مروان يونس، حنان سليمان، جيهان خيرى، وضيوف الشرف حسن أبوالروس، ياسر فرج، سالى حماد، محمد مرزبان، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج ألبير مكرم، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي رومانسي من خلال قصة إنسانية.