وزير التنمية المحلية: تنفيذ 4 دورات تدريبية وورشتى عمل يستفيد منها 217 متدربًا من جميع المحافظات

يشهد مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الأسبوع الرابع عشر من خطته التدريبية الحالية 2023/2024 تنفيذ ٤ دورات تدريبية هى دورة قانون الإعلانات، ودورة أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS -، بالاضافة إلى استمرار دورتى الـTOT، ودورة تهيئة المحليات لتطبيق التحول الرقمي، فضلا عن تنفيذ ورشتي عمل لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويبلغ إجمالي عدد المتدربين في هذا الأسبوع ٢١٧ متدربا.

تنفيذ دورة قانون الإعلانات رقم (208) لسنة 2020 ويستفيد منها 28 متدربًا

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنيمة المحلية، أن الأسبوع الرابع عشر من الخطة التدريبية الحالية 2023 /2024 لمركز تدريب سقارة سيتم به تنفيذ دورة قانون الإعلانات رقم (208) لسنة 2020 ويستفيد منها 28 متدربًا، مشيرًا إلى أن الدورة ستتناول التعريف بفلسفة قانون الإعلانات الجديد، والجهات المختصة بتنفيذ ذلك القانون، وأحكامه ومبادئه،وآليات التقديم على الترخيص، وشرح آليات إدارة الملف وعرض تجربة محافظة القاهرة في التطبيق، والمخالفات والعقوبات المقررة لها وحالات الإعفاء التي يقدمها القانون من الحصول على ترخيص.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الأسبوع الرابع عشر سيشهد أيضًا انطلاق دورة أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، لافتًا الى أن المحتوى التدريبي سيركز على التعريف بنظم المعلومات الجغرافية وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية ARC.GIS + (مميزات والاستخدامات والإحداثيات والإصدارات والتقنيات المرتبطة بنظم المعلومات الجغرافية ومتطلبات ومعوقات العمل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ونموذج لاستخدام نظم المعلومات الجغرافية في دعم اتخاذ القرار)، والبيانات المكانية (VICTOR-RASTAR) - التعرف على أركان الخريطة الأساسية وإنشاء مشروع للتخطيط باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS.

متابعة وتقييم التدريب ودور المدرب في التقييم

وأشار اللواء هشام آمنة الى بدء الأسبوع الثالث والأخير من دورة TOT بالأسبوع الرابع عشر للخطة التدريبية، التى يستفيد منها 50 متدربًا موضحًا أنها ستتناول مفهوم متابعة وتقييم التدريب ودور المدرب في التقييم، معايير تقييم المدربين والمحتوى التدريبي والمناخ التدريبي، ومعايير التقييم العامة للدورة التدريبية، والتلوين الصوتى للمدرب، وأدوات التحكم في التنفس، وجلسة إعداد المشروعات، والتدريب على الإلقاء فضلًا عن قياس العائد من التدريب واستثماره، وتقييم فرق العمل الجماعية والدورة بصفة عامة.

استمرار دورة تهيئة المحليات لتطبيق التحول الرقمي للأسبوع الثانى على التوالى

وأضاف وزير التنمية المحلية: استمرار دورة تهيئة المحليات لتطبيق التحول الرقمي للأسبوع الثانى على التوالى، مؤكدًا أن هذه الدورات صممت بالخطة التدريبية لسقارة لرفع كفاءة العاملين بالمحليات بتقنيات التحول الرقمي، ولتمكن المتدربين من التكييف مع التحول الرقمي، وقيادة الإدارة المحلية للنضج الرقمي، كما تهدف هذه الدورة إلى تمكين المتدربين من تطبيق المنصات الرقمية، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية في كل مرحلة من مراحل التحول الرقمي.