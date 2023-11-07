الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز

سياسي

آمنة: نستهدف تنظيم 175 دورة تدريبية لـ6489 متدربًا بمركز سقارة خلال العام المالى الحالى

اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة - وزير التنمية المحلية

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الاهتمام الذي يوليه لقطاع التدريب والتأهيل لجميع الكوادر المحلية في الوزارة وجميع المحافظات المصرية بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاه عما يتم تقديمه.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية والنائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة والنائب محمد وفيق، وكيل اللجنة والنائب، عمرو درويش، أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
واستعرض وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع، جهود الوزارة في مجال التدريب والتأهيل، لافتًا إلى أنه في إطار تكليفات الرئيس السيسي وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وسعي الحكومة بكل وزاراتها نحو تحسين الخدمات المقدمه للمواطن والارتقاء بمستوى القائمين عليها من عاملين ومديرين وقيادات بالمحليات في ظل استراتيجية مصر 2030 ومبادرات الرئيس السيسي لبناء الإنسان المصري والتحول الرقمي والإصلاح الإداري وهو دور أصيل مكلفة به الوزارة في المحليات وتقوم على تنفيذه على أفضل وجه مع باقي الشركاء.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن عملية تطوير الإدارة المحلية تعد من أصعب التحديات التي تواجه الدولة كونها تتطلب تغييرًا جوهريًا وجذريًا في طريقة عمل أجهزة الدولة على المستوى المركزي والمحلى وفى ثقافة القائمين عليها وأسلوب تعاملهم مع المواطنين والتي تعنى أن الأهداف التي ينشدها نظام اللا مركزية لن تتحقق إلا بربط العمل في الإدارة المحلية وكل مؤسسات الدولة وتطوير دورات العمل والقائمين عليها وهنا يظهر أهمية العنصر البشري في التطوير.

 

اللواء هشام آمنة يستعرض جهود الوزارة لتدريب وتأهيل الكوادر المحلية بالوزارة والمحافظات

 

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وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه في ضوء الدور المنوط به الوزارة في تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالمحليات وتنميه قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادي ثان في المحليات لتحقيق توجهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذ استراتيجية مصر 2030، بالإضافة إلى دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري بأسلوب علمي وتطوير الإدارة المحلية والإصلاح الإداري بالمحافظات، لافتًا إلى حصول مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة الذراع التدريبية الرئيسى للوزارة على شهادة الجودة في مجال المؤسسات التدريبية ISO 21001:2018.

كما استعرض وزير التنمية المحلية، جهود مركز التدريب بسقارة خلال العام المالى الماضى 2022 – 2023، حيث تم تنظيم 162 دورة تدريبية بحوالي 6395 متدربًا، وذلك على مدار 188 أسبوعًا و924 يومًا، وبلغ إجمالي عدد الدورات المستحدثة حوالى 74 دورة، كما عرض الوزير ما سيتم تنفيذه خلال العام المالى الحالي، حيث يبلغ إجمالي عدد الدورات: 175 دورة وإجمالي عدد المتدربين: 6489 متدربًا وعدد الأسابيع التدريبية 201 أسبوع وإجمالي عدد الأيام التدريبية 1008 أيام وإجمالي عدد الدورات المستحدثة حوالى 64 دورة.

وأشار إلى الأهداف التي تسعى لتحقيقها الوزارة من التدريب هو تطوير أداء المتدربين وتقويم سلوكهم وتبادل الخبرات بين المتدربين والاستفادة من التجارب الناجحة بالمحليات ونشرها واكتشاف المتميزين من المتدربين ورعايتهم وشرح وتوحيد مفاهيم الكتب الدورية والقرارات وتوحيد المفاهيم والعمليات والإجراءات التنفيذية المطبقة لقوانين المتعلقه بالمحليات وتحقيق أهداف الدولة والمجالس النيابية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن وزيادة رضاه عن المحليات ومسايرة التقدم العصري والتكنولوجي وتوسيع قاعدة اختيار القيادات الكفء وتطوير أداء المحافظات وكياناتها التنظيمية وإعادة هندسة وتوحيد دورات العمل بالمحافظات، وكذا المساهمة فى تحقيق توجهات الدولة واستراتيجياتها (المبادرات الرئاسية / تكليفات الحكومة) وزيادة القدرات الوظيفية التخصصية (تطوير الأداء الوظيفى) وزيادة القدرات الشخصية والقيادية والإشرافية (تطوير الأداء الفردى) وبناء صف ثان من القادة مؤهل وتطوير منظومة الموارد البشرية والتدريب بالمحافظات وتقوية العلاقة معها ودعمها بالمدربين.

المحافظات المصرية الكوادر المحلية الخدمات المقدمة النائب محمد الحسيني النائب عمرو درويش الخدمات

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