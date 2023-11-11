هل ستتعرض غزة إلى زلزال نتيجة القصف مثلما تنبأ العالم الهولندي؟

عودة جديدة أثارت الجدل كما هو معتاد منه تلك عودة عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، ولكن هذه المرة كانت عودة أكثر إثارة للجدل وذلك بعد تحذيره من إمكانية تسبب القصف الإسرائيلي العنيف على غزة بزلزال كبير، ليضاف بذلك كارثة أخرى إلى تلك الكارثة الإنسانية الكبرى التي يشهدها القطاع حاليًا.

إذ قال هوجربيتس في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "على العالم أن يجبر إسرائيل على وقف هذا الجنون، وذلك بصرف النظر عن الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، فسيكون لهذا القصف في النهاية تأثير زلزالي كبير على المنطقة".

بالإضافة إلى ذلك وصف العالم الهولندي أن إطلاق هذا الكم الكبير من المتفجرات على منطقة واحدة بالغباء البشري".

ولكن هل تصدق نبؤة العالم الهولندي كما صدقت بعض نبؤاته السابقة..هذا ما سنحاول الإجابة عليه في السطور التالية:

لا يوجد بها نشاط زلزالي ولا فوالق

الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بمعهد الفلك يجيب عن هذا السؤال في حديثه "للدستور" قائلًا "إن المنطقة التي تقع فيها مدينة غزة لا يوجد بها نشاط زلزالي، ولا فوالق نشطة من الممكن أن تتسبب في حدوث زلزال".

وتابع أن هناك بعض العلماء التي ترجح أنه في حال حدث تركيزًا مكثفًا للقصف في مناطق محددة ومع استعداد هذه المناطق لحدوث زلازل سواءًا بوقوعها في حيز به نشاط زلزالي أو على فوالق نشطة، فإن هذا القصف سيؤدي إلى تعجيل حدوث الزلازل.

ومن جهة أخرى أشار شريف إلى أن هناك علماء آخرون يرون أنه حتى ومع القصف المستمر، وإن كانت المنطقة في حيز نشاط زلزالي أو تقع على فوالق نشطة فهذه أمور ليست كافية لأن يحدث زلزال ناتج عن تلك الأمور بل أن الزلازل تحدث بصورة طبيعية وتحتاج في ذلك إلى ما يعادل أضعاف القنابل البشرية لكي تقع.

ولفت رئيس قسم الزلازل إلى أنه بذلك فإن مدينة غزة تعد غير مهددة بأي حال من الأحوال لحدوث زلزال كما يدّعي هذا العالم الهولندي موضحًا أنها لا تقع في منطقة حزام زلازل كما لم يكن فيها القصف بشكل مكثف في منطقة محددة بل أن القصف شمل جميع أجزائها.

وأضاف كذلك أن مرصد الزلازل المصري لم يسجل قط حدوث أي واقعة زلزال في مدينة غزة على الإطلاق، موضحًا أنها تتأثر أحيانًا فقط ببعض الزلازل في المناطق القريبة منها، ولكن لم يحدث بها زلزالًا.

أما عن إمكانية حدوث زلزال في منطقة البحر الميت وتأثيره على غزة استبعد خبير الزلازل ذلك مؤكدًا أنها منطقة بعيدة عن مدينة غزة البُعد الذي يتنافى معه التأثر بالقصف ووقوع زلزال بسببه.

كما أكد رئيس قسم الزلازل في ختام حديثه أنه ينبغي عدم تصديق نبؤات العالم الهولندي، فهو شخص غير مختص أو دارس بهذا المجال، كما أنه غير معترف بأراؤه على مستوى الجهات الرسمية، كذلك لا ينبغي التسبب في ذعر أهل غزة دون داع أكثر مما يعيشونه هم من ذعر لا ينتهي بسبب إجرام الاحتلال.

وكان قد سبق وأن حذر "هوغربيتس" من احتمالية وقوع زلازل مدمرة، أبرزها الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 فبراير الماضي، والذي وقع بالفعل وخلّف أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى، إذ توقع حدوث ذلك قبل 3 أيام.