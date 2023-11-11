السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مناظرة جثة شاب في حلوان: نزيف دموي بالبطن والصدر

جثة ارشيفية
جثة ارشيفية

تواصل نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم السبت، التحقيق في مقتل شاب والعثور على جثته في بمنطقة كفر العلو.

وجاء في مناظرة جثة المجني عليه أنها لجثة شخص مجهول الهوية ويرتدي ملابسه وبيده آثار طعنات متفرقة بالجسم أدت لتهتك في جميع الأجهزة الحيوية بالبطن والصدر، ما أدى لنزيف دموي غزير أدى للوفاة.

وعثر الأهالى على جثة لشخص مجهول الهوية، وبه طعنات متفرقة في الجسد بمنطقة كفر العلو بدائرة قسم شرطة حلوان محافظة القاهرة.

تلقت أجهزة الامن بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود جثة بأحد الشوارع بمنطقة كفر العلو بدائرة قسم شرطة حلوان.

يقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتم التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

طعنات متفرقة في الجسد الشوارع محافظة القاهرة

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