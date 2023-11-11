السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مصر أكتوبر": تخفيض السيسي نفقات حملته الإنتخابية لصالح فلسطين قرار إنساني

أحمد الباز
أحمد الباز

 ثمن المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، إعلان المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الإنتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي وممثلها القانوني، توجيه المرشح بخفض نفقات الدعاية الإنتخابية للحملة وتوجيهها لدعم الأشقاء بفلسطين، داعيا كافة الأحزاب والنقابات والمؤسسات المؤيدة للرئيس بتوجيه تبرعاتها للحملة للتبرع بها للجمعيات والمؤسسات الداعمة للأشقاء الفلسطينيين وعلى رأسهم مؤسسة حياة كريمة.

 وأكد "الباز" فى بيان له اليوم، أن توجيهات المرشح الرئاسي تتوافق مع الموقف المصري التاريخي الثابت والراسخ الداعم للقضية الفلسطينية، منوها أن مصر كانت ولازالت قلب العروبة النابض حاملة هموم كل العرب.

 قرار الرئيس السيسي إنسانيا من الدرجة الأولى 

وأضاف الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، أن قرار الرئيس السيسي، إنسانيا من الدرجة الأولى وتأكيدا على دعم مصر قيادة وحكومة وشعبا على الوقوف بجانب أشقائنا للحصول على حقوقهم التاريخية المشروعة. 

وقال إن موقف حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي من خفض تكلفة الدعاية وتوجيها الي الفلسطينيين، نبراسا لكل من يريد أن يدعم القضية وأصحابها فى وجه انتهاكات قوات الاحتلال الغاشمة التي تجاوزت مبدأ حق الدفاع عن النفس. 

وطالب الأمين العام لحزب مصر أكتوبر، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بسرعة التدخل لوقف القصف العشوائي العنيف على المدنيين العزل فى قطاع غزة، وضرورة اجبار اسرائيل على احترام المواثيق والقوانين الدولية.

وعقدت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى مؤتمرها الصحفى الثانى، الخميس، بمقرها فى القاهرة الجديدة، وفى بداية المؤتمر دعا المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة، الحضور للوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء فلسطين.

وقال إن الحملة مرنة وتفاعلية، وتتجاوب مع الأحداث وتتفاعل مع مستجدات الأمر الواقع محليًا وإقليميًا. وأضاف أن الحملة الانتخابية حملة جامعة لجموع المصريين، متبنية سياسة الانفتاح والحوار مع الجميع.

ودعت الحملة جميع الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة، التى كانت تنوى دعم الحملة أو التبرع لها بأموال، أن تقوم بالتبرع بتلك الأموال بها إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالى قطاع غزة.

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