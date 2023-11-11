السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تأجيل محاكمة المتهم بقتل شخص في اليوم

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات الفيوم، اليوم السبت، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، وعضوية  المستشارين ماركو سمير فرج، وعمر محمد سالم، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، محاكمة متهم بقتل شخص والشروع في قتل اثنين آخرين، إلى جلسة غدا الأحد؛ لتعذر نقل المتهم من محبسه.

وكانت قد وجهت النيابة العامة للمتهم عدد اتهامات منه، حيازة سلاح بدون ترخيص، واستعراض القوة ولوحا بالعنف بغرض ترويع وفرض السيطرة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 13 أبريل 2021 بدائرة مركز طامية، حينما قام المتهم بمساعدة آخرين، عمدًا بأن أطلق المتهم  صوبه عيارًا ناريًا من سلاح ناري طبنجة كانت بحوزته، مُحدثًا إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، قاصدًا من ذلك قتله للهرب من مسرح الجريمة، وذلك حال تواجد المتهمين من الثاني حتى الرابع على مسرح الجريمة، للشد من أزره على النحو المبين للتحقيقات.


واقترنت بجناية القتل جناية أخرى أنه في ذات المكان والزمان، شرع المتهمون في قتل المجني عليهما عمر عبد التواب كيلاني وعماد حمدي إسماعيل، عمدًا بأن أطلق المتهم أول صوب المجني عليه الأول عيارًا ناريًا من سلاح ناري طبنجة كانت بحوزته، بينما تعدى المتهم الثاني بسلاح أبيض سنجة على المجني عليه الثاني، مُحدثين إصابتهما الواردة في تقرير الطب الشرعي قاصدين من ذلك قتله للهرب من مسرح الجريمة، إلا أنّه قد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج، وذلك حال تواجد المتهمين من الثاني حتى الرابع على مسرح الجريمة، بالاتفاق مع المتهم الخامس، للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.

تاجيل محاكمة المتهم محكمة جنايات الفيوم المستشار أدهم أبو ذكري النيابة العامة مركز طاميه جناية القتل

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