مواعيد مباريات اليوم السبت 11-11-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة الأهلي ضد الجونة في دوري نايل "الدوري المصري"، ومباراة أرسنال ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة

- مباراة الجونة ضد الأهلي في دوري نايل: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD

• مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم تحت 17 سنة والقنوات الناقلة

- مباراة كاليدونيا الجديدة ضد إنجلترا: في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD

- مباراة اليابان ضد بولندا: في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

- مباراة البرازيل ضد إيران: في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD

- مباراة الأرجنتين ضد السنغال: في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة وولفرهامبتون ضد توتنهام هوتسبير: في الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة أرسنال ضد بيرنلي: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة كريستال بالاس ضد إيفرتون: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة مانشستر يونايتد ضد لوتون تاون: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة بورنموث ضد نيوكاسل يونايتد: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة رايو فاليكانو ضد جيرونا: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة ألميريا ضد ريال سوسييداد: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة أوساسونا ضد لاس بالماس: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة غرناطة ضد خيتافي: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة ليتشي ضد ميلان: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة AD Sports Premium 1

- مباراة يوفنتوس ضد كالياري: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة AD Sports Premium 1

- مباراة مونزا ضد تورينو: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD Sports Premium 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

- مباراة بايرن ميونخ ضد هايدنهايم: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

- مباراة أوجسبورج ضد هوفنهايم: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports Fr 5 HD max

- مباراة شتوتجارت ضد بروسيا دورتموند: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 8

- مباراة دارمشتات 98 ضد ماينز 05: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة بوخوم ضد كولن: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

- مباراة ستاد ريمس ضد باريس سان جيرمان: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

- مباراة لوهافر ضد موناكو: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- مباراة الأخدود ضد الحزم: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة 1 SSC HD

- مباراة الفيحاء ضد الاتفاق: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة 2 SSC HD

- مباراة الوحدة ضد النصر: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة 1 SSC HD.