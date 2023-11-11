الليلة.. محمود سعد يلتقى علي الحجار في sold out والحفل "كامل العدد"

يلتقي الإعلامي محمود سعد، اليوم السبت، الفنان علي الحجار، في حلقة خاصة ضمن حلقات الموسم الجديد من برنامج Sold Out.

ومن المقرر عرض حلقة علي الحجار، من برنامج " Sold Out" المعروض عبر منصة WATCH IT الرقمية وقناة CBC الفضائية.

وتم تصوير حلقة علي الحجار، مساء أمس الجمعة، في حلقة خاصة يحاوره فيها الإعلامي محمود سعد، على خشبة مسرح معهد الموسيقى العربية التابع لدار الأوبرا المصرية بوسط القاهرة.

حفل الحجار "كامل العدد" فى Sold Out

ويكشف "الحجار" خلال اللقاء عن العديد من الأسرار عن حياته الفنية والشخصية والتي تذاع للمرة الأولى على الشاشة، ويعقب هذا اللقاء حفلًا موسيقيًا، ويتغنى خلاله الحجار بباقة من أعماله الشهيرة التي تحمل الكثير من القيم النبيلة، أبرزها: "مافيناش م الخوف، نويت أغني، هنخبي ليه، يا موجة يا زرقة، إنت المدد، الحلواني، الزين والزينة، روحي بتتنقل، أهو دا اللي صار يا سيد، مبسوطين، زي الهوى، بطلة حكايتي، تيجيش نعيش، العروسة، اضحك لوجه الله، إسكندراني، مغرم صبابة، عارفة، حرمًا يا سيدي"

ويرفع الحفل لافتة "كامل العدد"، خاصة وان نفدت تذاكره فور طرح موقع "تذكرتي" التذاكر للجمهور بفئتين الأولى Platinum بمبلغ 300 جنيه، والثانية Gold بمبلغ 200 جنيه.

عروض برنامج Sold Out

تتميز عروض برنامج Sold Out بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه، وتتنوع عروض Sold Out بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وعروض موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية، كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد، وينقسم البرنامج إلى ثلاث نسخ وهي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفوا أحد صناع المحتوى الكوميدية من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل كل عرض فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم من المفاجآت.