الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تُعرض غدًا.. علي الحجار ينتهي من تصوير حلقته ببرنامج " Sold Out"

علي الحجار برنامج
علي الحجار برنامج سولد اوت

يصور النجم علي الحجار حلقته ضمن الموسم الثاني من برنامج " Sold Out" مساء غدٍ السبت، على خشبة مسرح معهد الموسيقى العربية بوسط القاهرة.

ويحاور علي الحجار خلال برنامج  " Sold Out" والمعروض عبر منصة WATCH IT الرقمية وقناة CBC الفضائية الإعلامي محمود سعد يليها حفل غنائي يحييه “الحجار” يقدم خلالها أشهر أعماله الغنائية القديمة والحديثة التي يعشقها الجمهور.

 

وطرح موقع "تذكرتي" التذاكر للجمهور الراغبين في حضور تصوير حلقة النجم علي الحجار وحفله الغنائي وقسمت التذاكر للجمهور على فئتين وجاءت الأسعار كالتالي:

  • الفئة الأولى Platinum بمبلغ 300 جنيه.
  • الفئة الثانية Gold بمبلغ 200 جنيه.

شروط حضور تصوير الموسم الثاني لبرنامج Sold Out

  • غير مصرح بالتصوير خلال تصوير الحلقة.
  • تحفظ الكاميرات والموبايلات في خزائن مخصصة قبل الدخول وحتى انتهاء العروض.
  • الأطفال الأقل من سن 8 غير مسموح لهم بالدخول.

برنامج Sold Out

وتتنوع عروض Sold Out  بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وعروض موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية، كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد.

يتميز كل عرض من Sold Out بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه.

وينقسم البرنامج إلى ثلاث نسخ وهي: العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفون أحد صناع المحتوى الكوميدية من الشباب، تليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل العرض أيضًا فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرها من المفاجآت.

علي الحجار النجم علي الحجار Sold Out برنامج SOLD OUT الموسم الثاني لبرنامج Sold Out الإعلامي محمود سعد

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