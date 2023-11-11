السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الصحفيين الفلسطينية" تحذر من مجزرة بحق أعضائها فى محيط مستشفى الشفاء

مستشفى الشفاء بغزة
مستشفى الشفاء بغزة

حذرت نقابة الصحفيين الفلسطينية من مجزرة قد تقع بحق الصحفيين المتواجدين في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، في ظل ما يتعرض له من استهداف.

وقال رئيس لجنة الحريات بالنقابة محمد اللحام، في بيان مساء أمس الجمعة، إن النقابة فقدت الاتصال بعشرات الزميلات والزملاء ممن يغطون العدوان الإسرائيلي على محيط مستشفى الشفاء.

وأضاف "اللحام"، أن محاولات عديدة من النقابة للتواصل دون أي تجاوب من أي زميل أو زميلة ممن بقوا حتى ظهر الجمعة في محيط المستشفى، مما ينذر بخطر شديد يهدد حياتهم ويجعل مصيرهم مجهولًا حتى اللحظة.

وطالب "اللحام" طواقم الصليب الأحمر والمنظمات الدولية المتواجدة في غزة بالتدخل وتوفير الحماية للصحفيين في ظل تصاعد استهدافهم والحملات التحريضية عليهم.

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