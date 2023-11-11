السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"صاحبة الرأى والرأى الآخر".. علاء ثابت: الأهرام تعتبر صانعة النجوم

الكاتب الصحفي علاء
الكاتب الصحفي علاء ثابت

قال الكاتب الصحفي علاء ثابت، رئيس تحرير جريدة الأهرام،  إن الإمام محمد عبده وهو شاب صغير كتب في الأهرام قبل أن يصبح محمد عبده، كما أن أحمد شوقي وهو طالب في كلية الحقوق كان كاتبًا من كتاب الأهرام، مؤكدا أن الأهرام تعتبر صانعة النجوم.

جريدة الأهرام  هي صاحبة الرأي والرأي الآخر 

وأضاف علاء ثابت، خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة On، في حلقة خاصة بالاحتفال بصدور العدد رقم ٥٠ ألفا من جريدة الأهرام، أن الصحيفة هي صاحبة الرأي والرأي الآخر، لافتا إلى أن هناك لحظات توقف فيها الأهرام، حيث يوجد محطات في تاريخ الأهرام توقفت خلالها عن الصدور، لافتًا إلى أن أول مرة توقفت فيها الأهرام سنة 1878م.

علاء ثابت جريدة الأهرام أعداد الأهرام برنامج معكم منى الشاذلي

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