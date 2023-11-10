السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: قصف للاحتلال الإسرائيلي يستهدف بوابة مجمع الشفاء في غزة

القاهرة الأخبارية
القاهرة الأخبارية

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن قصف للاحتلال الإسرائيلي يستهدف بوابة مجمع الشفاء في غزة، الأمر الذي قد يؤكد احتمالية قصف المستشفى بشكل كامل.

وكان قد أكد مدير عام الهلال الأحمر الفلسطيني مروان الجيلاني، إن النازحين في المستشفيات يتعرضون لإطلاق النار، مشيرًا إلى أن آلاف الأبرياء في غزة يتعرضون للتهديد بالقتل.

وأضاف مدير عام الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في قطاع غزة، أن 14 ألف نازح و400 مريض بمستشفى القدس، والفرق الطبية بغزة تركت أسرها لإنقاذ المرضى، مناشدًا ضرورة وقف أي مجزرة في قطاع غزة.

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