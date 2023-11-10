السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. أوركسترا القاهرة السيمفوني يحيي حفلا موسيقيا بالمسرح الكبير

أوركسترا القاهرة
أوركسترا القاهرة السيمفوني

يحيي اوركسترا القاهرة السيمفوني مساء غدٍ السبت، حفلًا موسيقيًا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة برعاية الدكتور خالد داغر.

ويقام الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً بقيادة المايسترو احمد الصعيدي وبمشاركة عازفة البيانو لورا ميكولا.

ويتضمن برنامج الحفل عددً من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها “رابسودية اسبانية لـ راڤل ، و رابسودية - السيمفونية الثالثة لـ راخمانينوف”. 

أسعار تذاكر وشروط حضور حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني

و وضعت دار الأوبرا المصرية عدد من الشروط والتعليمات للجمهور لحضور حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني وجاءت كالتالي:

  • دار الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التى يتم شرائها عن طريق اي مصادر اخرى غير ذلك.
  • تفتح الأبواب قبل ميعاد الحفل بساعة.
  • عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية ويلزم ارتداء البدلة كامله جاكيت كرافتة.
  • غير مسموح بالجلوس الا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.
  • ممنوع دخول الاطفال الاقل من 7 سنوات.
  • ممنوع التصوير خلال الحفل.

وطرحت دار الأوبرا التذاكر للجمهور عبر موقع تذكرتي وجاءت أسعار التذاكر بمبلغ 160 جنيها مصريا، و130 جنيها مصريا، و100 جنيها مصريا.

أوركسترا القاهرة السيمفوني

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن انفسهم ، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية الى ريبرتواره الفنى ، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين ، هذا الى جانب جولات فنية في ارجاء العالم

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