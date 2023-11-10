الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

متحدث حملة فريد زهران من أسيوط: مصر تستحق أن تكون في مكانة أفضل

مؤتمر فريد زهران
مؤتمر فريد زهران بمدينة اسيوط

قالت النائبة أميرة صابر، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران: نحن نعبر اليوم عن أصواتنا وبمجرد وجودنا هنا هذا تعبير عن التغيير وتقديم بديل مدنى ديمقراطى.

وأضافت صابر، أن كل مصري حزين بسبب ما يحدث في غزة الصامدة وهذا كان له تأثير كبير جدا على نفسيتنا وقدرتنا على التفاعل في الواقع.

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حملة فريد زهران من أسيوط: برنامجنا يقصر ملكية الدولة على المشروعات الاستراتيجية

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حملة المرشح الرئاسى فريد زهران تطلق مؤتمرها الأول بأسيوط

جاء ذلك أثناء المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران، اليوم، بمدينة أسيوط، ضمن جولة المرشح الرئاسي فى محافظات مصر.
وأكدت صابر أن مصر تستحق أن تكون في أفضل مكانة وفي مكان مختلف عن مكانها اليوم، ولا تستحق أن تكون في هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن أسيوط أخرجت رموزًا عظيمة في جميع المجالات، وكل امرأة تستحق أن تطمئن علي مستقبل أولادها وتستحق ويستحقوا تعليمًا أفضل ورعاية صحية حقيقية ومستقبل آمن.

وتابعت: رأينا إنجازات ببناء مدن جديدة لكن ماهي الأولويات ومن يمثل رقم واحد في المعادلة: الانسان أم الحجر؟

وأوضحت أن هناك سياسات خطأ لابد من إصلاحها، وكل عملية تغيير بدأت من ناس اعتقدت أن لديها القدرة على التغيير واستطاعت عمله، كل شارع في مدينة أسيوط يحتاج من يعبر عنه وعن مصالحه.

وأكدت صابر أن محافظة أسيوط بها خير وفير وأراضي زراعية كثيرة، وتستحق المزيد من التنمية.

النائبة أميرة صابر حملة المرشح الرئاسي فريد زهران مدنى ديمقراطى غزة

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