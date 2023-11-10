الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة فريد زهران من أسيوط: برنامجنا يقصر ملكية الدولة على المشروعات الاستراتيجية

جانب من مؤتمر المرشح
جانب من مؤتمر المرشح الرئاسي فريد زهران

قال الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إننا جئنا ببرنامج انتخابي يمكننا حال الفوز من قصر ملكية أجهزة ومؤسسات الدولة على المشروعات الاستراتيجية والهامة مثل قناة السويس والحديد والصلب ومجمع الألومنيوم وشركات الكهرباء والمياه، جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابي الحاشد للمرشح بأسيوط.

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دكتور معتز الشناوي: لم نترشح من أجل ساعة اليد التى وصلت ٨٠٠ ألف جنيه

وأضاف الشناوى: سنعمل على إرجاء أي مشروعات قومية جديدة، ودراسة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية. وسنعمل على خفض النفقات غير الضرورية للرئاسة والحكومة، ومفاوضة الدائنين لجدولة الديون المستحقة على مصر. ووضع مصر في مبادرة إعادة هيكلة الديون للدول الأفريقية وطرح مبدأ مبادلة الديون بالاستثمارات، مع إلزام الحكومة باستراتيجية لتقليص الدين العام ومنع الاقتراض خارج وتمويل المشروعات ذات العائد الاقتصادي الواضح.

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وشدد المتحدث الرسمي: سنصدر عفو شامل عن كافة المحبوسين في قضايا الرأي، ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء ولم يتورطوا فى العنف او يحرضوا عليه، وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي والاجراءات الجنائية والكيانات الإرهابية، وسنستخدام صلاحية رئيس الجمهورية بمشاركة البرلمان في محاولة بحث العقوبات التي تعيق مشاركة المحكوم عليهم سياسيا، مثل قوائم الإرهاب والتحفظ على الأموال، والمنع من السفر، وإطلاق مبادرة سياسية لعودة المعارضين السلميين، حتى تعود مصرنا الغالية وطنا لكل المصريين.

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واختتم حديثه: ترشحنا فى هذه الانتخابات من أجل إعلاء شأن المواطن البسيط الذى عانى طوال ٧٠ عاما ماضية ومازال يعانى.. نحن نترشح عن أبناء الطبقة الوسطى، ولسنا مرشحين لنتحدث عن ارتفاع سعر ساعة اليد اللي كانت بـ ٦٠ ألف جنيه وبقت بـ ٨٠٠ ألف جنيه، بل نمثل المواطن الكادح الباحث عن عشرات الجنيهات ليكمل ما تبقى من الشهر وهو أغلبية المصريين، جئنا داعمين لأهلنا فى فلسطين ومدركين أن أبو مازن رئيس فلسطين واسمه محمود عباس وليس عباس محمود كما يخطئ فى اسمه غيرنا من المرشحين.

الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران قصر ملكية أجهزة ومؤسسات الدولة المشروعات الاستراتيجية قناة السويس والحديد والصلب ومجمع الألومنيوم

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