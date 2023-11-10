المرشح الرئاسي فريد زهران يصل مقر مؤتمره الانتخابي فى أسيوط (فيديو)

وصل منذ قليل المرشح فريد زهران المرشح لرئاسة الجمهورية، إلى مقر أول مؤتمر انتخابي بصعيد مصر في محافظة أسيوط بمنطقة الحمراء دائرة حي شرق مدينة أسيوط بحضور المئات من المواطنين والذي يقام على مدار يومين متتاليين.

وقالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمي للحملة، إن المرشح الرئاسي فريد زهران سيلتقي بعدد كبير من المواطنين ومن الرموز السياسية بمحافظة أسيوط، والتي اخترناها نقطة انطلاق لنا في فترة الدعاية الرسمية بانتخابات الرئاسة لما يمثله صعيد مصر من أهمية لنا.

المؤتمر يتناول تفاصيل البرنامج الانتخابي



وأضافت أن المؤتمر يتناول تفاصيل البرنامج الانتخابي وأولوياته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وخاصة ما يراه المرشح وحملته من حلول جادة لقضايا ومشكلات محافظات الصعيد والتنمية التي تحتاجها.

وأشارت إلى أنه يبدأ المؤتمر الانتخابي اليوم في تمام السادسة بمدينة أسيوط، كما يعقد أيضًا مؤتمرًا ثانيًا بالمحافظة غدًا الساعة ١مساءا بمركز ساحل سليم ثم الساعة ٦ مساءا بمركز الغنائم بمحافظة أسيوط.