الجمعة 10 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المرشح الرئاسي فريد زهران يصل مقر مؤتمره الانتخابي فى أسيوط (فيديو)

المرشح الرئاسي فريد
المرشح الرئاسي فريد زهران

وصل منذ قليل المرشح فريد زهران المرشح لرئاسة الجمهورية، إلى مقر أول مؤتمر انتخابي بصعيد مصر في محافظة أسيوط بمنطقة الحمراء دائرة حي شرق مدينة أسيوط بحضور المئات من المواطنين والذي يقام على مدار يومين متتاليين.

IMG_20231110_193025

وقالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمي للحملة، إن المرشح الرئاسي فريد زهران سيلتقي بعدد كبير من المواطنين ومن الرموز السياسية بمحافظة أسيوط، والتي اخترناها نقطة انطلاق لنا في فترة الدعاية الرسمية بانتخابات الرئاسة لما يمثله صعيد مصر من أهمية لنا.

IMG_20231110_192252

المؤتمر يتناول تفاصيل البرنامج الانتخابي


وأضافت أن المؤتمر يتناول تفاصيل البرنامج الانتخابي وأولوياته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وخاصة ما يراه المرشح وحملته من حلول جادة لقضايا ومشكلات محافظات الصعيد والتنمية التي تحتاجها.

وأشارت إلى أنه يبدأ المؤتمر الانتخابي اليوم في تمام السادسة بمدينة أسيوط، كما يعقد أيضًا مؤتمرًا ثانيًا بالمحافظة غدًا الساعة ١مساءا بمركز ساحل سليم ثم الساعة ٦ مساءا بمركز الغنائم بمحافظة أسيوط.

IMG_20231110_191452
IMG_20231110_191454
IMG_20231110_192154
المرشح فريد زهران المرشح لرئاسة الجمهورية محافظة أسيوط النائبة أميرة صابر والمتحدث الرسمي للحملة لرئاسة الجمهورية

مواد متعلقة

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران تطلق مؤتمرها الأول بأسيوط

محافظ أسيوط: جلسات تشاور لمناقشة احتياجات المواطنين ووضع مشروعات الخطة الاستثمارية

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

سابقة تاريخية.. مصرى رئيسًا للكلية الملكية البريطانية

حزام النار.. الاحتلال يركز العدوان على المستشفيات للمضى قدمًا فى مخطط التهجير

حسام موافى: الشد العضلى مشكلة صحية لا يجب الاستهانة بها

تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي.. الرابط والخطوات

قمة التضامن مع فلسطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة التضامن مع فلسطين

صفاء النجار

هرموبوليس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «2-3»

سارة شريف

خطة الخروج

أميرة ملش

رسائل لمَن لا يفهمون الموقف المصرى

وائل لطفي

مصر التى رفضت

د.كريمة الحفناوى

غزة رمز الكرامة والعزة

مدحت بشاى

الحركة النقدية بين الإبداع والتناول الموضوعى

محمد عبدالعزيز

كل احتلال إلى زوال

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس