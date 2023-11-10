الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حزب حقوق الإنسان: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

جمال التهامي
جمال التهامي

علق المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، على الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني لكل مواطن.

 وأضاف أن حزب حقوق الإنسان والمواطنة من الأحزاب الداعمة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، موضحًا نعمل على محورين في إطار الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة، محور تنويري، وآخر تثقيفي ونخص فيه الشباب لأن 60% من تعداد سكان مصر في مرحلة الشباب.

وأشار إلى أنه لابد من مخاطبة المواطنين في المحافظات وخاصة الشباب بإقناع بما تم من إنجازات خلال الـ 10 سنوات الماضية، حتى يكون ذلك دافع له للمشاركة في الانتخابات.

اكسترا نيوز الانتخابات الرئاسية رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة جمال التهامي

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