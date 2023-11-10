الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قبيل الانتخابات الرئاسية.. "إكسترا نيوز" تستعرض ضوابط تلقى المرشحين تبرعات

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، فيديوجراف، عن ضوابط تلقي المرشحين تبرعات بالتزامن مع صدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الخاص بإعلان القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة ورموزهم.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، في دليل الانتخابات الشامل، ضوابط تلقي المرشحين تبرعات، فحددت لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.

ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

تبرعات ضوابط تلقي المرشحين تبرعات الهيئة الوطنية للانتخابات اكسترا نيوز الرئاسة

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