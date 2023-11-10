غارات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة أثناء البث المباشر لـ"القاهرة الإخبارية"

استهداف مكثف يشن على قطاع غزة في الوقت الحالي من قِبل الاحتلال الإسرائيلي، أثناء البث المباشر لقناة القاهرة الإخبارية، حيث تسمع أصوات الانفجارات في قطاع غزة إثر القصف الإسرائيلي.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن القطاع الطبي في غزة وصل إلى نقطة اللا عودة كما أشار القائمون على القطاع، مشيرةً إلى أن القصف لا يزال مستمرًا في محيط مجمع الشفاء الطبي بغزة.

وأوضحت القاهرة الإخبارية، أن القصف غير المسبوق على قطاع غزة، أدى إلى تدمير البنية التحتية للقطاع وتشريد نحو مليون ونصف المليون، إلا أن الفلسطينيين يقابلون الاعتداء بإصرار على عدم ترك أرضهم.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال يشن غارات متواصلة يستهدف بها مختلف أنحاء قطاع غزة ويقصف مناطق متفرقة ومتعددة سواء سكنية ومدنية وإنسانية، أرضًا وبحرًا وجوًا.