حمى البحر الأبيض.. ما هي وكيف تؤثر على الأطفال؟

تحدث الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، عن حمى البحر الأبيض، وهي مرض مناعي يصيب الأغشية الغلافية للأجهزة الحيوية، ويسبب آلاما في الصدر والبطن للأطفال.

وأوضح موافي، في برنامجه "ربي زدني علمًا"، المُذاع عبر قناة صدى البلد، أن هذا المرض يمكن تشخيصه بسؤال المريض عن درجة ارتخاء الصمام الميترالي، وإجراء فحص للتأكد من وجود حمى البحر الأبيض أو عدمه.

وأضاف موافي، أن هناك نوعين من حمى البحر الأبيض: سلبي وإيجابي، وأن النوع السلبي لا يشكل خطورة كبيرة، ويمكن علاجه بالدواء، كما نصح الأهالي بمراجعة الطبيب في حال شعور الطفل بأي ألم في الصدر أو البطن.