الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ريهام حجاج تؤدي مناسك العمرة رفقة زوجها.. وعبير صبري: "ادعيلي يا حبيبتي"

الفنانة ريهام حجاج
الفنانة ريهام حجاج وزوجها

قامت الفنانة ريهام حجاج بأداء مناسك العمرة خلال الفترة الحالية، برفقة زوجها رجل الاعمال محمد حلاوة، وذلك قبل انشغالها بالتحضير لمسلسلها الجديد ضمن سباق دراما رمضان 2024.

وشاركت “حجاج” صورة لها رفقة زوجها من داخل الحرم المكي، عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وعلقت: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم استجب لدعائنا”، وارفقت منشورها بعلم فلسطين ظعما منها لأهل غزة.

وعلقت الفنانة عبير صبري على المنشور: “ادعيلي يا حبيبتي.. ربنا يتقبل منكم”.

من جهة أخرى، تواصل الفنانة ريهام حجاج التحضير لمسلسلها الجديد "صدفة" الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، والمقرر انطلاقه خلال أيام قليلة.

ويعكف المخرج سامح عبدالعزيز على الانتهاء من تحضيرات العمل ومعاينة أماكن التصوير، وإبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في العمل، وانضم مؤخرًا بشكل رسمي كل من الفنانة شيرين رضا والفنان خالد الصاوي والفنان عصام السقا، وجارٍ ترشيح باقي الفنانين المشاركين في بطولة العمل بجانب ريهام حجاج.

ريهام حجاج محمد حلاوة مناسك العمرة رمضان 2024 حجاج صورة

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