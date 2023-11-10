الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "القاهرة الإخبارية": مساعدات الجسر الجوى السعودى تدخل القطاع صباح السبت

القاهرة الأخبارية
القاهرة الأخبارية

أكد مراسل "القاهرة الإخبارية"، مصطفى عبدالفتاح، من أمام معبر رفح، أنه تم السماح بعبور 30 شاحنة محملة بالكثير من المساعدات الطبية والغذائية، إلى قطاع غزة.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى أن المعبر جاهز لإجلاء رعايا الدول من مزدوجي الجنسية، بعد التنسيق مع الدول التي تريد إخراج رعاياها من قطاع غزة.

وأضاف عبدالفتاح أن الطائرات التي وصلت اليوم لمطار العريش جاءت من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى منظمات الإغاثة الدولية.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أنه من المنتظر وصول مزيد من شحنات وقوافل الإغاثة، فقد أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق جسر جوي يصل قريبًا، ومن المقرر عبوره للقطاع صباح السبت.

مراسل القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية الجسر الجوي السعودي معبر رفح رفح

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