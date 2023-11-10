الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"كُن مع الوطن".. حملة مواطن بإيطاليا تبحث خطة دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

حملة مواطن
حملة مواطن

عقدت حملة مواطن لدعم مصر "كُن مع الوطن" في إيطاليا مؤتمرًا لدراسة عمل الحملة في الفترة المقبلة، وذلك للوصول لأفضل برنامج عمل لحشد أبناء الجالية المصرية فى إيطاليا للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت سناء المغازى، منسقة الحملة فى إيطاليا، إن أعضاء الحملة أظهروا استعدادًا كبيرًا للعمل على الأرض وحشد المواطنين المصريين فى كل الأراضى الإيطالية للمشاركة في العملية الانتخابية والتصويت للرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وأضافت "المغازى"، أن أبناء الجالية المصرية فى إيطاليا وهي الجالية الأكبر في أوروبا يدركون خطورة المرحلة ويؤمنون إيمانًا راسخًا بأهمية إعادة انتخاب الرئيس السيسي لدورة جديدة ليظل يرأس القيادة السياسية والتنفيذية فى مصر لاستكمال المسيرة الرائعة التي بدأها وحقق فيها نجاحات كبيرة وللخروج بالمنطقة مما هي فيه من تحديات وأخطار كبيرة.

كن مع الوطن إيطاليا سناء المغازى السيسي الجالية المصرية

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