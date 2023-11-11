السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواقيت الصلاة فى مصر اليوم السبت 11-11-2023

الصلاة
الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 11-11-2023 في المحافظات من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة منذ تطبيق التوقيت الشتوي واختلاف وقت الصلوات الخمس، وذلك لرغبة الملايين من المصلين في أداء الفرائض في مواعيدها التي حددتها الهيئة العامة للمساحة المصرية.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 11-11-2023 في المحافظات

نعرض مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 11-11-2023 في المحافظات وفقًا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية، وذلك في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها "الدستور" للقراء في مختلف مجالات الحياة وتهم قطاع عريض من المواطنين في المحافظات، وهي كما يلي:

موعد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:45 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 11:38 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 2:39 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 5:01 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 6:20 مساء.

موعد الصلاة فى محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:53 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 11:44 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 2:44 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 5:05 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 6:26 مساء.

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موعد الصلاة فى محافظة السويس

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:41 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 11:34 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 2:35 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 4:57 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 6:16 مساء.


موعد الصلاة فى محافظة الوادي الجديد

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:59 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 11:55 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 3:04 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 5:27 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 6:42 مساء.

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موعد الصلاة فى محافظة دمياط

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:45 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 11:37 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 2:36 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 4:57 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 6:18 مساء.


موعد الصلاة فى محافظة أسوان

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:35 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 11:32 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 2:42 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 5:04 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 6:20 مساء.

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