باحث سياسى: الجرائم الإسرائيلية بغزة أسهمت فى تغير العديد من المواقف الدولية

قال محمد عبدالرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن، ربما أسهمت في تغير العديد من المواقف الدولية خاصة الأوروبية على الصعيد الشعبي، قائلًا: "نحن الآن نجد أن الاحتجاجات والمظاهرات الرافضة لأفعال الكيان الصهويني عمت جميع العواصم الدولية رافضين أعمال الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال".

وأضاف خلال مداخلته على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، فضلًا عن المظاهرات التي جابت العالم، فنرى أيضًا بعض التغيرات الرسمية من التأييد المطلق لإسرائيل ودعمها على المستويات السياسية والدبلوماسية والعسكرية إلى ربما بالمطالبة أن تتوقف الاعتداءات على قطاع غزة، وأن يتم بحث التوقف لوقف إطلاق النار، واستعادة المسار السياسي في عملية السلام بالشرق الأوسط.

وأكد محمد عبدالرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن العديد من الدول العالم خاصة الغرب ترى الآن أن الحل الأمثل هو حل الدولتين لمعالجة الأمر من جذوره وليس علاجًا ظاهريًا فقط للأزمة الراهنة في قطاع غزة.

وأشار محمد عبدالرازق، إلى أن الأهداف المعلنة لإسرائيل كمرحلة أولى تتحدث عن تدمير البنية العسكرية لحركة حماس والمرحلة الثانية إنهاء حكم حماس والمرحلة الثالثة ترتيبات أمنية جديدة للقطاع تتولى هي جزءًا كبيرًا من المنطقة وتريدها منطقة عازلة عن المستوطنات وترتيب واقع أمني جديد.