"القاهرة الإخبارية": الشارع البريطانى يرفض سياسة حكومة سوناك الداعمة لإسرائيل

قال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أبوبكر بشير، إن الموقف الرسمي البريطاني داعم لإسرائيل بشكل كامل، لكن موقف الشارع مختلف.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" إن موقف الشارع تُرجم عبر مسيرات تُنظم كل يوم سبت من كل أسبوع، أبرزها مظاهرة الغد بما أثير حولها من جدل كبير.

“القاهرة الإخبارية”: الشارع البريطانى ليس متفقًا مع سياسة حكومته فى دعم إسرائيل

وتابع: "الشارع البريطاني ليس متفقًا مع سياسة حكومته في دعم إسرائيل بشكل مطلق، حيث تخرج مسيرات ضخمة كل أسبوع دعمًا لفلسطين ورفضًا لجرائم الحرب الإسرائيلية، كما يصفونها".

كما أشار إلى أن وزير الخارجية البريطاني قال إنه يتفهم المطالبات بوقف إطلاق النار، واللافت في هذا التصريح أنه مختلف عن السياسة البريطانية السابقة، في حين أن رئيس الوزراء "سوناك" عندما سُئل عن موقف بريطانيا من وقف إطلاق النار في غزة قال إن الوقت ليس مناسبًا للحديث عن وقف إطلاق النار.