الجمعة 10 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": الشارع البريطانى يرفض سياسة حكومة سوناك الداعمة لإسرائيل

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك

قال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أبوبكر بشير، إن الموقف الرسمي البريطاني داعم لإسرائيل بشكل كامل، لكن موقف الشارع مختلف.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" إن موقف الشارع تُرجم عبر مسيرات تُنظم كل يوم سبت من كل أسبوع، أبرزها مظاهرة الغد بما أثير حولها من جدل كبير.

“القاهرة الإخبارية”: الشارع البريطانى ليس متفقًا مع سياسة حكومته فى دعم إسرائيل

وتابع: "الشارع البريطاني ليس متفقًا مع سياسة حكومته في دعم إسرائيل بشكل مطلق، حيث تخرج مسيرات ضخمة كل أسبوع دعمًا لفلسطين ورفضًا لجرائم الحرب الإسرائيلية، كما يصفونها".

كما أشار إلى أن وزير الخارجية البريطاني قال إنه يتفهم المطالبات بوقف إطلاق النار، واللافت في هذا التصريح أنه مختلف عن السياسة البريطانية السابقة، في حين أن رئيس الوزراء "سوناك" عندما سُئل عن موقف بريطانيا من وقف إطلاق النار في غزة قال إن الوقت ليس مناسبًا للحديث عن وقف إطلاق النار.

بريطانيا إسرائيل دعم إسرائيل القاهرة الإخبارية مظاهرات بريطانيا

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

"القاهرة الإخبارية": انتشال 50 شهيدًا من مدرسة البراق فى قطاع غزة بعد قصف للاحتلال

أمير قطر: مباحثاتى مع أخى الرئيس السيسى تأتى فى مرحلة حاسمة من تطور الأوضاع فى غزة

6 مرشحين يتنافسون علي رئاسة نادي 6 أكتوبر

تعويضًا لخسائر الأسبوع.. ارتفاع جديد فى أسعار النفط العالمية

غزة تعيش كارثة إنسانية.. نص كلمة مصر فى القمة السعودية الإفريقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

غزة رمز الكرامة والعزة

مدحت بشاى

الحركة النقدية بين الإبداع والتناول الموضوعى

محمد عبدالعزيز

كل احتلال إلى زوال

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس