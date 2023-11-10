الجمعة 10 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس تيار الاستقلال الفلسطينى: أكثر من 14 ألف شهيد ما زالوا تحت الأنقاض

دكتور محمد أبو سمرة
دكتور محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني

قال دكتور محمد أبوسمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، إن العدوان الصهيوني الوحشي البربري الذي يشنه مجرم الحرب الأكبر وهتلر العصر بنيامين نتنياهو وحكومته، لا يزال يستمر ويواصل ضرب قطاع غزة لليوم الـ35 على التوالي وسط حالة من الصمت من المجتمع الدولي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة: الكل يعلم أن الشهداء المعلنة أسماؤهم ارتفعت أعدادهم إلى 11 ألف شهيد، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف شهيد آخرين لا تزال بياناتهم غير معلومة، وما زالوا تحت الأنقاض، متابعًا: "نحن نتحدث عن حوالي إجمالي أعداد تصل إلى 25 ألف شهيد حتى الآن وأكثر من 30 ألف جريح".

وأضاف أن الاحتلال يستهدف كل أشكال الحياة فى قطاع غزة ويواصل عدوانه بكل عنجهية، وأكثر من نصف القطاع من الأطفال دون سن الرابعة وأطفال رضع، مؤكدًا أنه يريد أن يدمر أشكال البقاء والحياة والوجود الفلسطيني.

وأوضح محمد أبوسمرة أن الحرب تطهير عرقية وإبادة منهجية يقوم بها العدو الصهيوني من أجل الضغط على الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية للتهجير، وتصفية القضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني بشكل نهائي، ويعيد احتلال قطاع غزة وضم الضفة الغربية إليه.

رئيس تيار الاستقلال الفلسطينى محمد ابو سمرة العدوان الصهيوني ال غزة قطاع غزة

مواد متعلقة

حقوق الإنسان بالنواب: مصر استغلت موقفها القوى لإجبار الاحتلال على إدخال المساعدات الإنسانية لغزة

منظمة التحرير الفلسطينية: وحدة الأرض والشعب قرار لا مساومة عليه

رئيس جمعية مجاهدى سيناء: الدولة تبذل جهدًا كبيرًا لتحقيق التنمية فى سيناء

قاضى قضاة فلسطين: اخترنا العيش على أرضنا والموت فيها ولن نهجرها

مراسلة "القاهرة الإخبارية": الاحتلال استهدف قافلة طبية فى طريقها لمستشفيات غزة

الصحة الفلسطينية: ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلى لـ10569 بينهم 4324 طفلًا

“القاهرة الإخبارية” تجهيز 75 شاحنة تمهيدًا لعبورها معبر رفح اليوم

المفوض السامى لـ"القاهرة الإخبارية": معبر رفح هو بوابة الحياة الوحيدة المتاحة لسكان غزة

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

"القاهرة الإخبارية": انتشال 50 شهيدًا من مدرسة البراق فى قطاع غزة بعد قصف للاحتلال

أمير قطر: مباحثاتى مع أخى الرئيس السيسى تأتى فى مرحلة حاسمة من تطور الأوضاع فى غزة

6 مرشحين يتنافسون علي رئاسة نادي 6 أكتوبر

تعويضًا لخسائر الأسبوع.. ارتفاع جديد فى أسعار النفط العالمية

غزة تعيش كارثة إنسانية.. نص كلمة مصر فى القمة السعودية الإفريقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

غزة رمز الكرامة والعزة

مدحت بشاى

الحركة النقدية بين الإبداع والتناول الموضوعى

محمد عبدالعزيز

كل احتلال إلى زوال

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس