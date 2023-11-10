رئيس تيار الاستقلال الفلسطينى: أكثر من 14 ألف شهيد ما زالوا تحت الأنقاض

قال دكتور محمد أبوسمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، إن العدوان الصهيوني الوحشي البربري الذي يشنه مجرم الحرب الأكبر وهتلر العصر بنيامين نتنياهو وحكومته، لا يزال يستمر ويواصل ضرب قطاع غزة لليوم الـ35 على التوالي وسط حالة من الصمت من المجتمع الدولي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة: الكل يعلم أن الشهداء المعلنة أسماؤهم ارتفعت أعدادهم إلى 11 ألف شهيد، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف شهيد آخرين لا تزال بياناتهم غير معلومة، وما زالوا تحت الأنقاض، متابعًا: "نحن نتحدث عن حوالي إجمالي أعداد تصل إلى 25 ألف شهيد حتى الآن وأكثر من 30 ألف جريح".

وأضاف أن الاحتلال يستهدف كل أشكال الحياة فى قطاع غزة ويواصل عدوانه بكل عنجهية، وأكثر من نصف القطاع من الأطفال دون سن الرابعة وأطفال رضع، مؤكدًا أنه يريد أن يدمر أشكال البقاء والحياة والوجود الفلسطيني.

وأوضح محمد أبوسمرة أن الحرب تطهير عرقية وإبادة منهجية يقوم بها العدو الصهيوني من أجل الضغط على الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية للتهجير، وتصفية القضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني بشكل نهائي، ويعيد احتلال قطاع غزة وضم الضفة الغربية إليه.