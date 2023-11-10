"من لم يُستشهد يُعتقل".. مراسلة "القاهرة الإخبارية" تنقل المشهد الصعب من الضفة الغربية

كشفت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، عن تطورات الأوضاع في الضفة الغربية بعد اقتحام مخيم عايدة شمال بيت لحم بالضفة ورد فعل المواطنين على هذا الاقتحام.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت سلسلة من الاقتحامات، حيث اقتحمت مخيم عايدة وبلدة في مدينة نابلس وقرية أخرى.

وأضافت أن تلك الاقتحامات أسفرت عن وقوع شهداء من الشعب الفلسطيني، حيث وصل العدد إلى 20 شهيدًا، مشيرة إلى استشهاد 14 فلسطينيًا بعد اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين لمدة أكثر من 7 ساعات، بالإضافة إلى شهيد في مدينة نابلس، وشهيدين في الخليل وشهيد في رام الله بالإضافة إلى شهيد في بيت لحم.

مراسلة “القاهرة الإخبارية”: قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الشبان الفلسطينيين

وتابعت: "قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الشبان الفلسطينيين" مشيرة إلى أن نادي الأسير وهيئة شئون الأسرى قال إن أكثر من 90 أسيرًا تم اعتقالهم منذ الليلة الماضية وحتى اليوم ومن لم يُستشهد يُعتقل.