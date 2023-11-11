هل تقود التطورات التقنية إلى إحلال التكنولوجيا محل الكتب؟

لقد أحدثت التكنولوجيا ثورة في العديد من جوانب حياتنا، وصناعة الكتب ليست استثناءً، حيث أصبحت أجهزة القراءة الإلكترونية والكتب الرقمية ذات شعبية متزايدة في السنوات الأخيرة، مما يوفر للقراء طرقًا أكثر سهولة من القراءة، ولكن هل ستحل التكنولوجيا محل الكتب بالكامل في نهاية المطاف؟.

يلقي تقرير نشره موقع medium الضوء على هذه القضية.

فوائد التكنولوجيا

هناك العديد من المزايا لقراءة الكتب الرقمية، غالبًا ما تكون أسعارها أقل تكلفة من الكتب المادية، ويمكن تنزيلها وتخزينها بسهولة على مجموعة متنوعة من الأجهزة.

كما أن القراءة الإلكترونية مثالية في أثناء التنقل، بالإضافة إلى ذلك، توفر الكتب الرقمية العديد من الميزات التي لا توفرها الكتب الورقية.

على سبيل المثال، يمكن للقراءة الإلكترونية أن تسمح للقراء بضبط حجم الخط وسطوعه، كما تمكنهم أيضًا من الوصول إلى القواميس والمواد المرجعية الأخرى.

ولكن على الرغم من فوائد التكنولوجيا، فلا يزال هناك الكثير من الأشخاص الذين يفضلون قراءة الكتب الورقية، إذ يجد بعض القراء أن التجربة اللمسية المتمثلة في حمل كتاب وتقليب صفحاته أكثر متعة، ويفضل البعض الآخر ببساطة شكل الكتاب الورقي.

من ناحية أخرى، يمكن للكتب الورقية أن تدوم لسنوات عديدة مع الرعاية المناسبة.

مستقبل الكتب

يرجح التقرير أن التكنولوجيا لن تحل محل الكتب بالكامل في المستقبل المنظور، فسيكون هناك دائمًا سوق للكتب الورقية، خاصة بين هواة الجمع والقراء الذين يفضلون تجربة القراءة اللمسية، ومع ذلك من المرجح أن تلعب التكنولوجيا دورًا مهمًا في صناعة الكتب.

من جهة أخرى، فإن الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية تحظى بشعبية كبيرة بالفعل، ويمكن للتكنولوجيات الجديدة، مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز، أن تقدم طرقًا جديدة ومبتكرة للقراءة والتعلم.

وبناء على ذلك، فقد يكون من المرجح أن يكون مستقبل الكتب هجينًا، فستوفر التكنولوجيا طرقًا جديدة ومريحة للقراءة، لكن الكتب الورقية ستظل تحظى بشعبية كبيرة بين العديد من القراء.

كان تقرير سابق بموقع "entrepreneur" قد توقع نمو تأثير القراءة الرقمية حتى عام 2024 لما توفره القراءة الرقمية من راحة للقارئ الذي يمكنه البدء بالقراءة فورًا بعد الشراء، دون الحاجة إلى مغادرة المكتب أو المنزل، فضلًا عن إتاحتها الوصول السهل إلى مختلف الكتب، كما أن سهولة اصطحاب الكتب الإلكترونية في أي مكان بدون أية أعباء يعد ميزة إضافية.