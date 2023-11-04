“السينما والسياسة”.. مصطفى نصر يوضح أهم الكتب التي قرأها

ذكر الكاتب الكبير مصطفى نصر أهم الكتب التي قرأها يقول: "أعجبت بكتاب الراحل علي أبو شادي "السينما والسياسة"، ولمت نفسي لأنني لم أقرأه فور صدوره، فعلي أبو شادي يربط فيه فيه بين السياسة والسينما، خاصة في الفترة الساداتية التي أعطت الضوء الأخضر لبعض السينمائيين لكي يهاجموا عبد الناصر وعصره، بداية من فيلم الكرنك المأخوذ عن رواية لنجيب محفوظ – سيناريو وحوار وإنتاج ممدوح الليثي – ومن إخراج علي بدرخان الذي وقع في أسر الشعارات التي تبحث عن الحرية وسيادة القانون، ثم توالت الأفلام المغرضة التي تريد النيل من الفترة الناصرية: امرأة من زجاج إخراج نادر جلال، وطائر الليل الحزين إخراج يحيي العلمي ووراء الشمس إخراج محمد راضي والعرافة إخراج عاطف سالم وإحنا بتوع الأتوبيس إخراج حسين كمال وأسياد وعبيد إخراج علي رضا.

ويضيف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “أعجبت أيضًا برواية الصديق عمرو كمال حمودة سكر أسود، فقد وظف الكاتب فيها خبرته النادرة ومعرفته بطرق التجارة العالمية في صناعة السكر، استغل الكاتب قربه من كبار رجال الأعمال ووضح تصرفاتهم وصراعاتهم، أظهر للقارئ أشياء يسمع عنها لأول مرة”.

ويختتم: “واقرأ الآن رواية ماركيز (ليس لدى الكولونيل من يكاتبه)، بمناسبة موت صالح علماني الذي نقل إلينا هذه الرواية عن الإسبانية، وأنوي أن اقرأ باقي روايات ماركيز التي ترجمها صالح علماني، فقد مر وقت طويل على آخر مرة قرأتها فيهم”.