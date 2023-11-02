أرض الفيروز.. كتب رصدت جهود التنمية فى شبه جزيرة سيناء وجهود إعمارها

تمضي الدولة المصرية بخطى متسارعة في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال مسارات عدة ومتوازية تحقق الربط الجغرافي والتنموي بين سيناء والوادي والدلتا، حيث حرصت الدولة على مدار السنوات الماضية على تعزيز جهود الإعمار وتطوير البنية التحتية وإنشاء شبكة طرق وأنفاق عملاقة، وإطلاق المشروعات القومية الزراعية والصناعية والخدمية والسياحية التي تستفيد من المقومات الطبيعية والتاريخية لسيناء ومدن القناة، وذلك لتحسين حياة أهلها وسكانها والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم، وتعزيز الاستثمار في العنصر البشري بما يضمن إدماج مختلف فئات المجتمع في عملية التنمية.

وسيناء أرض مصر التي احتضنت الأنبياء والديانات الذين جاءوها يحملون مشعل الحضارة، لا شك أن شبه جزيرة سيناء تحظى بمكانة متميزة في قلب كل مصري.. مكانة صاغتها الجغرافيا وسجلها التاريخ وسطرتها سواعد ودماء المصريين على مر العصور، وهو ما رصدته بعض المؤلفات نرصدها في السطور التالية:

موسوعة سيناء

فى عام 2016؛ أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد مجاهد، كتابا جديدا، في إطار مشروع مكتبة الأسرة، بعنوان «موسوعة سيناء»، في سلسلة العلوم الاجتماعية من تقديم محمد فؤاد حسين.

وتعد الموسوعة، بحسب الناشر، من أهم الكتب التي كتبت عن سيناء وتشمل مقدمة وأربعة عشر بابا في جميع المجالات الخاصة بسيناء،ويجب أن يطلع عليه كل من هو مهتم بهذا الوطن ويريد أن، يعرف الكثير عن شبه جزيرة سيناء المقدسة التي ذكرت في القرآن الكريم أكثر من مرة والتى حدثت بها 13 معجزة إلهية والتى بها جبل الطور.

سيناء في الاستراتيجية والسياسة والجغرافيا

ويرصد هذا الكتاب وهو من تأليف المفكر المصري الكبير دكتور جمال حمدان، ويناقش سيناء من جميع جوانبها: الاستراتيجية والسياسية والجغرافية.

وطالب فى نهاية دراسته المتعمقة بأن تكون إعادة تعمير سيناء قطعة رائدة من التخطيط القومى والإقليمي، العمرانى والاستراتيجي، تضع التحدى الحضارى على مستوى التحدى العسكري.

سيناء التنمية والبيئة

ويرصد هذا الكتاب للدكتور سيد عاشو أحمد سيناء بوابة الوطن الشرقية، بعبقرية مكانها وتاريخها عبر العصور، والتي مازالت ببيئتها الجاذبة مؤهّلة لتحقيق عناصر التنمية بكافة الأرجاء.

ويُعنى الكتاب بملامح سيناء، المكان والتاريخ والسكان، ثم مقومات وجهود التنمية زراعيًا وصناعيًا وتعدينيًا وعمرانيًا واقتصاديًا وسياحيًا، وتنمية موارد المياه والطرق والنقل والاتصالات والتعليم والخدمات الطبية.

ويمتد العرض إلى المحميّات الطبيعية والتنمية البيئية والمستدامة، في سبعة عشر فصلًا تضمنت الأنشطة والاستراتيجيات والرؤى لآفاق التنمية ومستقبلها وحلول علمية للنهوض بسيناء بصورة متكاملة. ويقع الكتاب في 306 صفحة من القطع المتوسط، شاملًا ملحقًا ملونًا للأشكال.

سيناء المصرية عبر التاريخ

تحاول هذه الدراسة لإبراهيم أمين غالي أن تسبر أغوار أرض سيناء: جغرافيتها، وتاريخها، وتبرز دور هذه الأرض كحصن منيع تصدعت عليه كل أطماع الغزاة علي مر العصور، كما تهدف الي تعريف المصريين والعرب بتاريخ شبه جزيرة سيناء وشئونها من ناحية، وكشف ما هو زائف من الادعاءات الاسرائيلية عن وجود أثر ما لوجودهم بتلك البقعة المقدسة.



ويجول بنا المؤلف في سياحة رائعة لأرض سيناء: حيث يتناول تضاريسها وأحوالها وتاريخها في العهود المختلفة - من عهد الفراعنة حتي عصرنا الحديث.

كما يدرس عقائد أهلها بين الأساطير والتاريخ. فيتطرق للحديث عن المسيحية في سيناء، وعن الفتح الإسلامي لها، ثم يستعرض المؤلف جانبًا كبيرًا من تاريخ سيناء في القرن التاسع عشر إبان الحملة الفرنسية. وفي عهد محمد وخلفاؤه، متنقلًا من ذلك الي النزاع التركي المصري حول سيناء، وصولًا الي المطامع الصهيوينة في سيناء والحروب الاسرائيلية المتتالية عليها حتي بزوغ الفجر الجديد علي تلك الارض بعد الانتصار العظيم علي العدو الاسرائيلي في حرب السادس من اكتوبر 1973.



وتختتم الدراسة بطرح بعض الرؤي المستقبلية لاستثمار أرض سيناء لتحقيق نهضة زراعية وسياحية. فضلا عن التنقيب عن الثروات التعدينية الكامنة في بطون ارض سيناء... أرض الفيروز.