الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السعودية تطلق مبادرة الملك سلمان الإنمائية فى إفريقيا بمشروعات تتجاوز مليار دولار

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان

أعلن  ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، عن إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية في إفريقيا، وذلك عبر تدشين مشروعات وبرامج إنمائية في دول القارة بقيمة تتجاوز مليار دولار.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال ترؤسه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم في الرياض، القمة السعودية الإفريقية الأولى وافتتاحه أعمال القمة.

المملكة قدمت 45 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في 54 دولة إفريقية

وقال الأمير محمد بن سلمان: "لقد قدمت المملكة العربية السعودية أكثر من 45 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في 54 دولة إفريقية، كما بلغت مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أكثر من 450 مليون دولار في 46 دولة إفريقية، ونحن في المملكة العربية السعودية عازمون على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الدول الإفريقية وتنمية مجالات التجارة والتكامل".

وأضاف: "ومن هذا المنطلق يسرنا أن نعلن عن إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية في إفريقيا، وذلك عبر تدشين مشاريع وبرامج إنمائية في دول القارة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى 10 سنوات".

 

استثمارات وتمويلات أخرى بـ 40 مليار دولار حتى 2030

وتابع ولي العهد السعودي: "كما نتطلع إلى ضخ استثمارات سعودية جديدة في مختلف القطاعات ما يزيد على 25 مليار دولار، وتمويل وتأمين 10 مليارات دولار من الصادرات وتقديم 5 مليارات دولار تمويلًا تنمويًا إضافيًا إلى إفريقيا حتى 2030، وستزيد السعودية عدد سفاراتها في إفريقيا لأكثر من 40 سفارة".

وأضاف: لقد كانت المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي قدمت دعمها المعلن لحصول الاتحاد الإفريقي على عضوية دائمة في مجموعة العشرين إيمانًا منها بدور إفريقيا، وتحرص السعودية على دعم الحلول المبتكرة لمعالجة الديون الإفريقية، حيث سعت خلال ترؤسها لمجموعة العشرين عام 2020 لإطلاق مبادرات تعليق مدفوعات خدمة الدين خلال الجائحة للدول المنخفضة الدخل، ومبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون وإعادة هيكلتها في العديد من الدول الإفريقية.

وشدد على دعم السعودية التنمية المستدامة، وتأكيدها دومًا حق الدول في تنمية مواردها وقدراتها الذاتية، وجدد التزام المملكة بأمن إمدادات الطاقة واستدامتها والاستفادة من جميع مصادر الطاقة وتطوير التقنيات وحلول وأنظمة الوقود النظيف وتوفير الغذاء لأكثر من 750 مليون إنسان إفريقي.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية في أفريقيا مشاريع وبرامج إنمائية مليار دولار القمة السعودية الأفريقية الأولى

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