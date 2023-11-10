ريال مدريد يكشف تشخيص إصابة كيبا أريزابالاجا ومدة غيابه

كشف نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، عن تشخيص إصابة حارس مرماه كيبا أريزابالاجا.

كان كيبا قد تعرض للإصابة أثناء إجراءه عمليات الإحماء قبل مباراة فريقه أمام سبورتينج براجا البرتغالي، في دوري أبطال أوروبا، ليتم استبداله بزميله الأوكراني أندريه لونين.

بيان ريال مدريد حول إصابة كيبا أريزابالاجا

ونشر نادي ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه:"بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا كيبا أريزابالاجا من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في العضلة المقربة الطويلة بالفخذ الأيمن. التطور معلق".

كيبا قد يغيب عن الملاعب من أسبوعين إلى 3

وتشير التقارير الصحفية، إلى أن كيبا سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، ليتأكد غيابه عن مباراة الفريق غدًا أمام فالنسيا، في بطولة الدوري الإسباني، وعودته للفريق بعد فترة التوقف الدولية المقبلة.

كان اللاعب قد انضم إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من تشيلسي على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم، لتعويض إصابة البلجيكي تيبو كورتوا، الذي أُصيب بقطع في الرباط الصليبي، وسيحرس لونين عرين ريال مدريد أمام فالنسيا، غدًا السبت، في الدوري الإسباني.